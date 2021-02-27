İHA

Safranbolu'da tarihi çarşının batısından geçen Gümüş Kanyonu'nda, Karabük İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Emre Erakçaoğlu ile incelemeler yapan doğa araştırmacısı Cemil Belder'in son keşfi heyecan yarattı.

Bölgede adeta şehir efsanesine dönen ve Paflagonya tarihiyle diğer kalelerin yapım yılları göz önüne alındığında 2 bin 500 yıl önce yapılmış olabileceği tahmin edilen gizli bir geçit keşfedildi.

30 metre derinliğindeki geçidin vadi tabanındaki suya ulaştığı belirlenirken geçide girilerek inceleme yapıldı.

"İLK SOMUT BİLGİ"

Yıllardır üzerine dökülen toprak, taş, moloz gibi malzemeler sebebiyle merdiven yapısı fark edilemeyecek şekilde kapanan geçidin yeniden ortaya çıkarılması Safranbolu tarihi için önemli bir keşif olarak görüldü.

Hititler, Firigler, dolaylı yoldan Lidyalılar, Persler, Helenistik Krallıklar, Romalılar, Selçuklular, Çabanoğulları, Candaroğulları ve Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği sürdüğü tarihi ilçede yapılan keşifle birlikte bölgede olduğuna inanılan kalenin varlığına dair ilk somut bilgi elde edilmiş oldu.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan doğa araştırmacısı Cemil Belder, Safranbolu’nun günümüzde tarihi evleri ve kent ölçeğinde korunan şehriyle beraber, gerek ülke içerisinde gerekse yurt dışında oldukça tanınır durumda olduğunu belirtti.

"YORUMA DAYALI BU NOKTA KALE OLARAK TANIMLANMIŞTIR"

Belder, “Safranbolu'da kalenin, Kent Tarih Müzesi etrafında bulunan bir noktada olduğu tanımlanmıştır. Tarihi kaynaklara baktığımızda ise kalenin konumu ile alakalı net bilgi belge bulunmuyor” dedi.

Gümüş Kanyonu’nun turizme kazandırılması için yapılan araştırma sonucunda bölgede kale olabileceğinin resmi ilk kanıtını keşfettiklerini söyleyen Belder, “Bu da kalenin suya bağlanan gizli geçit yoluydu. Bu keşiften sonra yaptığım araştırmalarda keşfedilen noktanın Paflagonya Dönemi'nde yapılan diğer kaleleri gizli geçit ve ulaşım yolları ile birebir benzerlik gösterdiğini gördük” diye konuştu.

"SAFRANBOLU TARİHİNDE YENİ BİR SAYFA AÇILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

‘Paflagonya Geçidi’ adı verilen keşfin bu coğrafya için çok önemli olduğunu aktaran Belder, “Bu coğrafyamız için büyük bir keşif. Çünkü bugüne kadar şehir efsanesi olarak kuşaktan kuşağa aktarılan bir bilgiydi. Somut olarak elle tutulur bir belgemiz yoktu. Bu keşifle beraber Safranbolu tarihinde yeni bir sayfa açılacağını düşünüyorum Arkeologlar başta olmak üzere birçok bilim insanı tarafından detaylıca incelenmesi sonucunda Safranbolu'ya bakış açımızı ve bilgilerimizi güncelleyeceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.