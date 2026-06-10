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        Haberler Yaşam Doğada bulunan 7 kurt yavrusuna özenli bakım

        Doğada bulunan 7 kurt yavrusuna özenli bakım

        Elazığ'da doğada anneleri ölmüş, aç ve bitkin halde bulunan 7 kurt yavrusuna Diyarbakır'daki Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özenle bakılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 12:43 Güncelleme:
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        Gezerken buldu, 7 yavru hayata tutundu

        Elazığ kırsalında gezinti yapan bir kişi, 7 kurt yavrusunu fark etti. Çevreyi inceleyen ve kurtların annesinin öldüğünü gören kişi, durumu Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        Bitkin halde bulunan kurt yavruları, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ndeki ilk kontrolün ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ile Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliğiyle Diyarbakır'da kurulan Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

        Merkezde, DÜ Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü bünyesindeki Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Elgin Orçum Uzunlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğünde yaban hayvanları üzerine çalışmalar yürüten veteriner hekimler Kasım Ertürk ve Emre Yalçın tarafından yapılan kontrolde, kurt yavrularının yetersiz beslenme nedeniyle bitkin oldukları tespit edildi.

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        İlk etapta süt ve özel gıdalarla beslenen, aşı ve vitamin takviyeleri yapılan kurtlar, tedavi ve rehabilitasyonun ardından yeterli olgunluğa ulaştıklarında doğaya salınacak.

        6 AYLIK OLDUKLARINDA DOĞAYA BIRAKILACAKLAR

        Aynı zamanda Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı olan Dr. Öğr. Üyesi Elgin Orçum Uzunlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasındaki 7 ilden getirilen yaralı yaban hayvanlarına 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verdiklerini söyledi.

        Mevsim itibarıyla merkeze yavru hayvanların yoğun olarak getirildiğini belirten Uzunlu, "Şu anda 15'in üzerinde leyleğimiz, 20 civarında şahin ve atmaca türümüz mevcut. Onun dışında da Elazığ'dan getirilen 7 yavru öksüz bozkurta bakmaktayız" dedi.

        Uzunlu, şunları kaydetti:

        "Bu yavruların 1 ya da 1,5 aylık olduğunu düşünüyoruz. Ön muayene ve genel klinik değerlendirmelerini yaptık. Beslenip, beslenmediklerini inceledik. Kalp frekanslarına, solunum sayılarına, dışkı renklerine kadar inceledik. Sağlıklı olan 7 yavrumuzun, 6 aylık olup doğaya salınma zamanı gelene kadar merkezimizde bakımlarını üstlendik."

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        Kurt yavrularının katı gıdaya geçinceye kadar sütle besleneceğini belirten Uzunlu, doğayla buluşana kadar DÜ Veteriner Fakültesi öğrencilerinin bu kurtların anatomisini yakından öğrenmesine yardımcı olacaklarını ifade etti.

        Uzunlu, anne şefkatine ihtiyacı olan 7 yavrunun doğal ve vahşi yapılarını da etkilemeden ilgiyle rehabilite edileceğini dile getirerek "Burada öğrencilerimiz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli ile üniversite personelimiz etkin rol oynamakta. Onlara çok dokunmadan, insanla temaslarını kısa tutarak sınırlı sayıda personelle müdahale ediyoruz" diye konuştu.

        "YAVRU YABAN HAYVANLARINA DOKUNMAYIN" UYARISI

        Mevsim olarak yaban hayvanlarının yavrulama sezonunda olunduğunu belirten Uzunlu, doğada görülen yavru yaban hayvanlarına ilişkin vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

        "Maalesef vatandaşlarımız bir yavru gördüğü zaman bilgisiz bir şekilde onunla hemen temas etmeye, onu sahiplenmeye çalışıyor. Aslında iyi niyetliler ama yaban hayvanına yaptığımız her bir dokunuş onları yaban hayattan uzaklaştırıyor. Bir yaban hayvanına, öksüz kaldığından emin olmadan dokunmamalarını tavsiye ediyoruz. Bu dönemde anne sütten kesmek için yem aramaya gittiği için bazen yavrularının yanından uzaklaşabiliyor. Bu esnada bazen bir bazen de iki gün annelerinden uzakta kalabiliyorlar. Bu demek değil ki annesiz kaldılar. Bu yüzden hemen temas etmeden birkaç gün gözlem altında tutup, annesinin gelmeyeceğinden emin olduktan sonra ve yine dokunmadan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ihbar etmemiz çok önemli."

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