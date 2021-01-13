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Doğal Elma sirkesi yapımı: Elma sirkesi nasıl yapılır?

Yemeklerde, kozmetik ürünlerde ve hatta bitkisel ilaçlara kadar çok fazla alanda kullanılan elma sirkesi hakkına neler biliyoruz? Zayıflamaya yardımcı olduğu da söyleniyor, migrene iyi geldiği de... Mutfaklarımızın hatta temizlik pratiklerimizin bile vazgeçilmezi olan elma sirkesini evinizde de yapabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte sizi için Doğal Elma sirkesi yapımı: Elma sirkesi nasıl yapılır?

Doğal Elma sirkesi yapımı: Elma sirkesi nasıl yapılır?

Elma sirkesi her derde deva bir salata sosudur. Sağlık açısından da çok faydası bulunur. Özellikle sabahları aç karna bir bardak suyun içerisine bir kaç damla elma sirkesi koymak; suyun alkali olmasını sağlar ve vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir.

Elma Sirkesi Malzemeleri:

  • 4kg elma
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 yemek kaşığı sirke mayası
  • 1 tatlı kaşığı tuz ve su

Elma Sirkesi Hazırlanması:

Elmalar iyice yıkanır sap ve çekirdekleri çıkarılmadan dört parçaya bölünür.

5 litre kapasiteli bir cam kavanoza elmalar yerleştirilir.

1 yemek kaşığı sirke mayası (2 çay bardağı sirke de olabilir) konulur ve bir su bardağı şeker ve tuz ilave edilerek; kavanozun yarısına kadar su doldurularak üzerine bir tülbent bağlanır ve kapak üzerine konur sıkıştırılmaz.

Bu durumda 3 ay bekletilir ve süre bitiminde elma sirkesi süzülerek kalan posa atılır.

Tekrar aynı kavanoza doldurularak kapağı tülbentin üzerine sıkıca kapatılır ve bir daha 3 ay bekletilir.

Süre sonunda elma sirkesi hazırdır.

Afiyet olsun!

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