Elma sirkesi her derde deva bir salata sosudur. Sağlık açısından da çok faydası bulunur. Özellikle sabahları aç karna bir bardak suyun içerisine bir kaç damla elma sirkesi koymak; suyun alkali olmasını sağlar ve vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir.

ELMA SİRKESİNİN İNANILMAZ FAYDALARI

Elma Sirkesi Malzemeleri:

4kg elma

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı sirke mayası

1 tatlı kaşığı tuz ve su

Elma Sirkesi Hazırlanması:

Elmalar iyice yıkanır sap ve çekirdekleri çıkarılmadan dört parçaya bölünür.

5 litre kapasiteli bir cam kavanoza elmalar yerleştirilir.

1 yemek kaşığı sirke mayası (2 çay bardağı sirke de olabilir) konulur ve bir su bardağı şeker ve tuz ilave edilerek; kavanozun yarısına kadar su doldurularak üzerine bir tülbent bağlanır ve kapak üzerine konur sıkıştırılmaz.

ELMA SİRKELİ YÜZ MASKESİNİN FAYDALARI

Bu durumda 3 ay bekletilir ve süre bitiminde elma sirkesi süzülerek kalan posa atılır.

Tekrar aynı kavanoza doldurularak kapağı tülbentin üzerine sıkıca kapatılır ve bir daha 3 ay bekletilir.

Süre sonunda elma sirkesi hazırdır.

Afiyet olsun!