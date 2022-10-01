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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğalgaz destek başvuruları başlıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen doğal gaz desteğini almak isteyen vatandaşlar konu hakkında araştırma yapıyor. Bu kapsamda merak edilen, "Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" gibi soruların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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  • Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Doğal gaz desteğini kimler alabilir, ödemeleri ne zaman?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen doğal gaz desteği konusunda vatandaşların araştırmaları son hız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödemeler hakkındaki açıklamaları ve doğal gaz desteği ile ilgili merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.
  • Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Doğal gaz desteğini kimler alabilir, ödemeleri ne zaman?

    DOĞALGAZ YARDIMI KİMLER ALABİLİR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 

    İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların faydalanacağı belirtien yardıma aynı zamanda ev sahiplerinin yanı sıra kiracılar da başvuruda bulunabilecek. Kronik rahatsızlığı bulunan veya yaşam destek cihazına bağlı bulunanlar da başvuru yapacak.
  • Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Doğal gaz desteğini kimler alabilir, ödemeleri ne zaman?

    DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR OLDU, KAÇ TL? 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönem doğalgaz yardımı hakkında, ''Doğal gaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında olarak belirledik.'' ifadelerini kullandı.
  • Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Doğal gaz desteğini kimler alabilir, ödemeleri ne zaman?

    DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

    Başvuru tarihi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak yardıma başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Doğalgaz Tüketim Desteğine https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresinden başvuru yapılabilecek.

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