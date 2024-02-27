Doğal gaz ithalatında artış

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun geçen yıl aralık ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 767 milyon 670 bin metreküpü boru hatlarıyla, 2 milyar 295 milyon 450 metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Böylece toplam doğal gaz ithalatı bu dönemde yüzde 4,4 artarak 6 milyar 63 milyon 120 bin metreküp oldu.

En fazla doğal gaz ithalatı geçen yıl aralıkta 2 milyar 123 milyon 540 bin metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 962 milyon 20 metreküp ile Azerbaycan, 781 milyon 490 metreküp ile İran takip etti.

Bu dönemde ABD'den 1 milyar 176 milyon 770 bin metreküp LNG ithal edildi.

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 0,68 artarak yaklaşık 5 milyar 267 milyon 120 bin metreküpe ulaştı.

REKLAM

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 13,7 artışla 1 milyar 206 milyon 610 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 35 azalarak 741 milyon 800 bin metreküpe düştü. ​​​​​​​

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise bu dönemde yüzde 9 artarak 2 milyar 273 milyon 960 bin metreküp oldu.

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,02 artışla 5 milyar 442 milyon metreküpe yükseldi.

Doğal gaz stokunun 5 milyar 141 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 300 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.