GAZBİR’in Başkanı Yaşar Arslan, dar gelirliye doğalgaz desteği konusunda konuştu. Arslan, dar gelirli vatandaşlara yardım konusunda elektrik ve doğalgaz arasında bazı farklar olduğunu belirterek, “doğalgaz kullanımı için binalarda öncelikle tesisat dönüşümünün yapılması gerekiyor. Tesisat dönüşüm maliyetleri kombili sistemlerde yaklaşık olarak 8-10 bin tl civarında” dedi.

Bunun ciddi bir maliyet olduğunu belirten Arslan, “Dar gelirli vatandaşlarımız için doğalgaz sobası en ekonomik çözüm olarak görünüyor. Bu nedenle düşük bir dönüşüm maliyeti ile doğalgaz kullanım imkanı sağlanması bu yöntemle mümkündür” diye konuştu.Dar gelirli vatandaşlara doğalgaz yardımı konusunda bursa, balıkesir ve düzce gibi bazı illerde pilot uygulamalar yapıldığını anımsatan Arslan, “Valilik ve belediyeler kanalıyla dar gelirli ailelerin evlerinde doğalgaz alt yapısının kurulduğunu, bu ailelere belirli miktarda doğalgaz temin edildiğini söyledi.Arslan, gaz şebekesinin olduğu yerlerde dar gelirli ailelere doğal gaz yardımı yapılmasını önemsediklerini ve desteklediklerini vurgulayarak, “Tabii bu yardımların Enerji Bakanlığı ve Aile Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleşmesi gerekiyor” diye konuştu.

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