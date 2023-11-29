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Bu uygulamayı Nisan 2024'e kadar devam ettireceğiz. Katkılar sadece doğal gaz ile sınırlı değil. Farklı adlar altında elektrik ve gaz abonelerine destek verdik. Bu sadece enerji alanındaki destekler.



Çok farklı desteklerimiz de var. Büyüyen Türkiye'nin her vatandaşımızın istifade etmesi için gayret ediyoruz. Bundan sonra da devletin kaynaklarını milletin emrine vereceğiz.