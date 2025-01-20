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        Haberler Bilgi Ekonomi Doğalgaz tüketim desteği ödemesi yattı mı? Doğalgaz tüketim desteği ne kadar ve kimler alabilir, başvuru nasıl yapılır?

        Doğalgaz tüketim desteği ödemesi yattı mı? Doğalgaz tüketim desteği ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

        2022 yılından bu yana dar gelirli hanelere sağlanan doğalgaz tüketim desteği ödemeleri, 2025 yılı için başladı. Destek ödemeleri, illere göre farklılık gösteren tutarlarda yapılırken, başvurular e-Devlet üzerinden kabul ediliyor. Peki, doğalgaz tüketim desteği miktarı ne kadar ve kimler başvurabilir? İşte, doğalgaz desteği hakkında merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 17:24 Güncelleme: 20.01.2025 - 17:24
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğalgaz tüketim desteği ödemelerinin başladığını açıkladı. Başvurular, e-Devlet üzerinden alınıyor ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından değerlendiriliyor. Bu yıl toplamda 529 bin 612 vatandaş düzenli ödeme alacak. Peki, doğalgaz tüketim desteği miktarı ne kadar ve kimler bu destekten yararlanabilir? İşte, tüm detaylar...

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        DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda yeni yılın ilk ödemesinin başladığını bildirdi. 2022 yılından beri verilen bu destek için 2025 yılında 529 bin 162 hak sahibine toplam 303,1 milyon lira ödeme yapılacak.

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        2025 DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Göktaş, Doğal Gaz Tüketim Desteğinin aylık 188 lira ile 438 lira arasında olduğunu, ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar üzerinden hesaplandığını belirterek, "Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda yeni yılın ilk ödemeleri başladı. Bu kapsamda 529 bin 162 hak sahibine toplam 303,1 milyon lira ödeme yapacağız. Öte yandan 2024 yılında 705 bin 315 hak sahibine toplam 1,4 milyar lira ödeme yaptık. Destekten yararlanacak olan vatandaşlarımız, mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine ait faturalarını, PTT ödeme noktalarında ibraz etmek suretiyle destekten yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.

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        DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğinden yararlanmak için Türk vatandaşı olmak, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvurmak, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ikamet adreslerine ait mesken türü aboneliklerine ilişkin doğal gaz faturasının olması, kişi hakkında ilgili SYDV'nin hak sahipliği kararı vermesi gerekiyor.

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        DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİNE NEREDEN BAŞVURULUR?

        Destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin başvurularını, e-Devlet üzerinden Bakanlıkça sunulan "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından yapabileceğini aktaran Göktaş, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) titizlikle incelendiğini, verilen onayın ardından ödemelerin yapıldığını kaydetti.

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