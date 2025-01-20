Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğalgaz tüketim desteği ödemelerinin başladığını açıkladı. Başvurular, e-Devlet üzerinden alınıyor ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından değerlendiriliyor. Bu yıl toplamda 529 bin 612 vatandaş düzenli ödeme alacak. Peki, doğalgaz tüketim desteği miktarı ne kadar ve kimler bu destekten yararlanabilir? İşte, tüm detaylar...