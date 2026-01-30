Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi, zam bekleniyor mu, ne zaman zam gelecek? Bakan Bayraktar'dan zam açıklaması

        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan zam açıklaması

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir canlı yayında Türkiye'nin özellikle petrol ve doğalgaz konusunda yeni bir stratejiye geçeceğini ifade etti ve "Şirket satın almaları ve birleşmelerle çok daha farklı bir noktaya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Bakan Bayraktar aynı zamanda elektrik ve doğalgaz zammı hakkında da konuştu. Peki, doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 11:45 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kamuoyunun gündeminde doğalgaz ve elektrik zammı yer alıyor. Konuya dair açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 400 milyar liralık devlet desteğinin devam ettiğini açıkladı ve zam beklentisine dair net bir cevap verdi. Peki, elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı?

        2

        2026'DA PETROL VE DOĞALGAZDA YENİ STRATEJİ PLANI

        2026'dan itibaren Türkiye'nin özellikle petrol ve doğalgaz konusunda yeni bir stratejiye geçeceğini vurgulayan Bayraktar, "Gabar ve Karadeniz'deki üretim başarılarımızın ardından, artık bu kabiliyetlerimizi yurt dışına, farklı iş modelleri ve ortaklıklarla taşıyacağız. Exxon ile imzalanan anlaşmanın yanı sıra Chevron ve diğer yabancı şirketlerle yapılacak ortaklıklar, şirket satın almaları ve birleşmelerle çok daha farklı bir noktaya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

        Üretim kapasitesindeki artış ivmesine de dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Şu anda Karadeniz gazı ve Gabar petrolü ile devam eden süreçte 2028 yılında 500 bin varil seviyesine ulaşmayı, uzun vadede ise bu rakamı 1 milyon varile çıkaracak çalışmaları yürütüyoruz" diye konuştu.

        3

        DOĞALGAZA VE ELEKTRİĞE ZAM GELECEK Mİ?

        A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün "Doğalgaza zam gelecek mi?" sorusuna da yanıt veren Bakan Bayraktar "Destek programımız devam ediyor. 400 milyar liralık destek devam ediyor. Doğalgaza ve elektriğe Şubat ayında zam yok" ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şam yönetimi ile YPG kapsamlı ateşkeste anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG kapsamlı ateşkeste anlaştı
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Trump'tan Kanada'ya tarife tehdidi
        Trump'tan Kanada'ya tarife tehdidi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        İstanbul'da fidye kâbusu! Darp edip video çektiler!
        İstanbul'da fidye kâbusu! Darp edip video çektiler!
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Montella için halk günü
        Montella için halk günü
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak