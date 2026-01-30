2026'DA PETROL VE DOĞALGAZDA YENİ STRATEJİ PLANI

2026'dan itibaren Türkiye'nin özellikle petrol ve doğalgaz konusunda yeni bir stratejiye geçeceğini vurgulayan Bayraktar, "Gabar ve Karadeniz'deki üretim başarılarımızın ardından, artık bu kabiliyetlerimizi yurt dışına, farklı iş modelleri ve ortaklıklarla taşıyacağız. Exxon ile imzalanan anlaşmanın yanı sıra Chevron ve diğer yabancı şirketlerle yapılacak ortaklıklar, şirket satın almaları ve birleşmelerle çok daha farklı bir noktaya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Üretim kapasitesindeki artış ivmesine de dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Şu anda Karadeniz gazı ve Gabar petrolü ile devam eden süreçte 2028 yılında 500 bin varil seviyesine ulaşmayı, uzun vadede ise bu rakamı 1 milyon varile çıkaracak çalışmaları yürütüyoruz" diye konuştu.