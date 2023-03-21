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Doğalgaz ve elektrikte destek tutarı 4 milyar lira

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Depremde evi ve/veya işyeri yıkılan, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı vatandaşlarımızın depremden önceki ödenmemiş tüm elektrik ve doğalgaz faturaları silindi. Bu kapsamda, elektrikte 3.13 milyar TL, doğalgazda 953 milyon TL olmak üzere doğrudan destek tutarı 4.08 milyar TL" açıklamasında bulundu

Doğalgaz ve elektrikte destek tutarı 4 milyar lira
HABERTURK.COM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez depremden etkilenen vatandaşların doğalgaz ve elektrik borçlarının silinmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Depremde evi ve/veya işyeri yıkılan, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı vatandaşlarımızın depremden önceki ödenmemiş tüm elektrik ve doğalgaz faturaları silindi. Bu kapsamda, elektrikte 3.13 milyar TL, doğalgazda 953 milyon TL olmak üzere doğrudan destek tutarı 4.08 milyar TL" bilgisini paylaştı.

TAHAKKUK VE TAHSİLATLAR 31 MAYIS'A ERTELENDİ

Bakan Dönmez açıklamasına şöyle devam etti:

"Adıyaman, Hatay, Malatya ve K.Maraş’ın tamamıyla G.Antep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki depremde zarar görmeyen yüksek tüketimli sanayi ve ticarethane aboneleri haricinde tahakkuk ve tahsilatlar da 31 Mayıs’a kadar ertelendi.

Haziran’dan itibaren tanzim edilecek faturalar faiz uygulanmadan 6 eşit taksite bölünecek. Hem deprem bölgesinde hem de deprem bölgesi dışında yaşayan vatandaşlarımıza her türlü desteğimiz sürecek. Birlik, beraberlik ve dayanışmayla yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz."

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