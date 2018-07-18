DHA'da yer alan habere göre; BURDOĞTAŞ Başkanı Nasuh Ekinci, Burdur'daki doğaltaş ve mermer ihracatıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yaptı. Burdur'da 629 işletme, 730 da arama ruhsatlı mermer ocağı bulunduğunu, bunlardan sadece 265'inin faal çalıştığını belirten Nasuh Ekinci, "Türkiye'den ihraç edilen doğaltaş ve mermerin yaklaşık yüzde 38'i Burdur'daki ocaklardan çıkarılıyor. Türkiye'nin toplam doğaltaş ve mermer ihracat rakamı 837 milyon dolar. Birçok firmanın Burdur'da ocakları var. Burdur'dan elde ettikleri mermerleri blok ve işlenmiş olarak yurt dışına ihraç ediyorlar. Bu firmaların birçoğu Burdur Ticaret Odası ve Burdur Vergi Dairesi'ne kayıtlı değil. Bunların ihracat rakamlarını kendi istatistiklerimizde göremiyoruz. Burdur'dan yaptığımız ihracatın 5 katı ihracat var" dedi.
'MADEN ÜRÜNLERİ İHRACATINDA DÜŞÜŞ VAR'
Burdur'dan 2018'in ilk 6 ayında gerçekleşen 95 milyon 138 bin 450 dolarlık ihracatın 78 milyon 152 bin 670 dolarlık kısmını maden ürünlerinin oluşturduğunu vurgulayan Ekinci, "Genel ihracatımızda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5'lik artış var. Maden ürünleri ihracatında ise yüzde 1'lik düşüş var. Burdur'un 2017 ve 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde stabillik var" diye konuştu.
'DÖVİZ ARTIŞI İHRACATÇIYI SEVİNDİREN BİR UNSUR'
Son zamanlarda dövizin TL karşısında çok büyük değer kazandığını vurgulayan Nasuh Ekinci, şöyle dedi:
"İhracatçı açısından bakıldığında döviz artışı ihracatçıyı sevindiren bir unsur. Çünkü döviz arttığı zaman ihracatçı TL cinsinden çok daha fazla hasılat elde etmektedir. Ama bunun olumsuz bir yönü de var. İhracatçı yardımcı ürün ve sarf malzemelerini döviz üzerinden aldığı için bu noktada negatif bir durum var."
'İŞ BEĞENMEME GİBİ BİR SORUN VAR'
Mermerdeki istihdam konusunda da açıklama yapan Nasuh Ekinci, "Son yıllarda Burdur nüfusunda artış var. Bunun en büyük sebebinin de doğaltaş ve madencilik sektörü olduğunu düşünüyoruz. Burdur'da şu anda 10 bine yakın istihdam sağlanıyor. Burdur'da işsizlik değil, iş beğenmeme gibi bir sorun var. Burdur'un sektör olarak istihdama çok büyük katkısı var. Önümüzdeki yıllarda daha çok kalifiye eleman istihdam edeceğiz. Sektörde maden mühendisi ihtiyacı devam ediyor" dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.