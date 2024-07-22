Doğan Erdoğan: Sezona iyi bir şekilde hazırlanıyoruz

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Doğan Erdoğan, kampta gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'deki çalışmaların ardından Slovenya'da kamp yaptıklarını söyledi.

Kampı çok güzel bir atmosferde yaptıklarını aktaran Doğan Erdoğan, "Güzel bir yerdeyiz, gölün etrafında, doğanın içinde. Kulübümüz bize güzel fırsatlar sağladı. Hazırlık maçlarına gelirsek de ilk maçta istediğimiz sonucu alamasak da bu bir hazırlık süreci, üçüncü maçta yavaş yavaş kendimize gelmeye başlıyoruz. Sezona iyi bir şekilde hazırlanıyoruz diyebilirim." diye konuştu.

"SÖZLEŞMEMİ UZATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Doğan Erdoğan, geçen sezon en büyük avantajlarının takım oyununu sergilemek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim gücümüz birebir oyunculardan gelen bir güç değil, takım olarak oynama başarısı diye düşünüyorum. Biz bu sene de bunu devam ettirmek istiyoruz. Onun için çalışıyoruz. Bu takımın bir parçası olduğum için ve sözleşme uzattığım için mutluyum. Takım olarak bir şeyler başarmak için güzel bir sene olacak diye düşünüyorum."

Ligde ilk hedeflerinin sezonun ilk haftasında Antalyaspor karşılaşması olduğunu vurgulayan Doğan Erdoğan, "Bizim geçen sene yaptığımız da buydu şampiyonluğa giderken. Önümüzdeki maç en önemli maç." ifadelerini kullandı.