Doğan Holding'in gelirleri yüzde 24 arttı

Doğan Holding, 2024 yılı dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Doğan Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği konsolide finansal tablolara göre; 2024 yılı dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 reel artışla 62,1 milyar TL konsolide gelir elde etti. Holding, dokuz aylık dönemde 3,8 milyar TL esas faaliyet karı elde ederken 2,9 milyar TL’lik net dönem karına ulaştı.

Holdingin dokuz aylık finansal sonuçlarını değerlendiren Doğan Holding CFO’su Bora Yalınay, yılın ilk dokuz ayında esas faaliyet karında yaşanan baskıları minimize etme hedefiyle çalıştıklarını ifade ederek “Odağına sürdürülebilir değer yaratmayı alan stratejimizi yüksek uygulama yetkinliğimizle birleştirerek zorlu geçen dokuz ayda başarılı bir performans elde ettik. Değişen ekonomik koşullara uyum sağlayabilen çeşitlendirilmiş potrföy yapımız bu dokuz aylık dönemdeki sonuçlarımıza önemli katkı sağladı.” dedi.