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Doğanın acımasız yüzü!

15.08.2018 - 11:56 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İnsanlar gezegende barış ve uyum içinde yaşamaya devam edip başarısız olduğu her anda doğa, insanlara acımasız olduğunu hatırlatıyor. Aşağıda göreceğiniz fotoğraflar korkutucu bir dünyada yaşadığımızı kanıtlasa da doğaya saygı duyulması gerektiğini kanıtlıyor. İşte doğanın acımasız yüzü!

  • 1 Doğanın acımasız yüzü!
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    Clathrus archeri olarak bilinen ve Avustralya'da yetişen bu mantar, uzaylı filmlerindeki canavarları andırıyor. Dünyanın en ilginç bu mantar türüne halk dilinde şeytanın parmağı deniyor. Parlak kırmızı renklerdeki mantar, uzaylı canavara da banzetiliyor. Avustralya ve Avrupa ormanlarında da görülebilien şeytanın parmağı üstündeki jel madde sayesinde etrafa kötü bir koku saçıyor, fakat bu koku sinek ve böcekleri kendine çekiyor. Sonra da böcekleri avlıyor.

  • 2 Doğanın acımasız yüzü!
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    "Taşkın sonrası annemin tuvaletini basan kurbağalar"

  • 3 Doğanın acımasız yüzü!
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    Ölmüş bir hayvana kök salan bitki.

  • 4 Doğanın acımasız yüzü!
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    Roma'da kuş seli.

     

  • 5 Doğanın acımasız yüzü!
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    Kurbağanın örümceği yakalama anı.

     

  • 6 Doğanın acımasız yüzü!
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    Örümcek, sivrisineklere cephe alırken.

     

  • 7 Doğanın acımasız yüzü!
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    Kuyruğunu yiyen sürüngen.

     

  • 8 Doğanın acımasız yüzü!
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  • 9 Doğanın acımasız yüzü!
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    Ağaç dalının üzerinde kamufle olan örümcek. 

  • 10 Doğanın acımasız yüzü!
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    Yüzlerce arıyla kaplanan sandalye.

  • 11 Doğanın acımasız yüzü!
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    Avustralya'da tuvalete girmeden önce klozete iyice bakmanız gerektiğinin kanıtı!

     

  • 12 Doğanın acımasız yüzü!
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    Karıncalar tarafından taşınan kertenkele.

  • 13 Doğanın acımasız yüzü!
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    Kendinden dört kat büyük balığı yemeye çalışırken ölen küçük balık.

     

  • 14 Doğanın acımasız yüzü!
    14 | 53

    Su altında donan tilki.

     

  • 15 Doğanın acımasız yüzü!
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    Küçük elleri andıran bir bitki.

  • 16 Doğanın acımasız yüzü!
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    Fazladan bir bacağı daha olan kurbağa.

  • 17 Doğanın acımasız yüzü!
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    Bu da bir başka kurbağa manzarası. 

  • 18 Doğanın acımasız yüzü!
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    Onlarca kenenin yapıştığı yılan.

  • 19 Doğanın acımasız yüzü!
    19 | 53

    Anne örümcek ve sırtında taşıdığı yavruları.

  • 20 Doğanın acımasız yüzü!
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    Denizde bulunan dev ıstakoz. 

  • 21 Doğanın acımasız yüzü!
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    ABD'nin New Jersey eyaletinde donan kır kurdu. 

  • 22 Doğanın acımasız yüzü!
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    Kırmızı karınca sürüsü.

  • 23 Doğanın acımasız yüzü!
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    Zemini yenilerken ortaya çıkan devasa örümcek.

  • 24 Doğanın acımasız yüzü!
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    Dünyanın en büyük yara izi olabilir. 

  • 25 Doğanın acımasız yüzü!
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    Balığın ağzındaki yavru kaplumbağa. 

  • 26 Doğanın acımasız yüzü!
    26 | 53

    Minik kafataslarını andıran aslanağzı bitkisi.

  • 27 Doğanın acımasız yüzü!
    27 | 53

    Örümceklere yem olan kurbağa.

  • 28 Doğanın acımasız yüzü!
    28 | 53

    "Arkadaşımın eve yürürken gözüne kaçan cisim"

  • 29 Doğanın acımasız yüzü!
    29 | 53

    Deniz tarağının göz ve dişleri.

  • 30 Doğanın acımasız yüzü!
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    Meksika'da bulundu. Ölümüne savaşın izleri...

  • 31 Doğanın acımasız yüzü!
    31 | 53

    Soru işareti oluşturan karıncalar.

  • 32 Doğanın acımasız yüzü!
    32 | 53

    Dev yarasa. 

  • 33 Doğanın acımasız yüzü!
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    Yüzlerce sivrisinek camda bekliyor. 

  • 34 Doğanın acımasız yüzü!
    34 | 53

    Hoparlöre kovan yapan arı sürüsü. 

  • 35 Doğanın acımasız yüzü!
    35 | 53

    Deniz taşemeni.

  • 36 Doğanın acımasız yüzü!
    36 | 53

    Dalgalarla birlikte ürkütücü bir görünüm oluşturan su yosunları.

  • 37 Doğanın acımasız yüzü!
    37 | 53

    Kazın ağzının içi.

  • 38 Doğanın acımasız yüzü!
    38 | 53

    Balon balığı iskeleti.

  • 39 Doğanın acımasız yüzü!
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    Kerkenkele, hamam böceğini canlı canlı mideye indirirken. 

  • 40 Doğanın acımasız yüzü!
    40 | 53

    Balık avlayan yılan.

  • 41 Doğanın acımasız yüzü!
    41 | 53

    Fırtınadan sonra ağaçta bulunan balon balığı.

  • 42 Doğanın acımasız yüzü!
    42 | 53

    Buz tutan nehirden çıkamayan tilki. 

  • 43 Doğanın acımasız yüzü!
    43 | 53

    Bir yıldan fazla süredir su altında kalan geyik kafatası.

  • 44 Doğanın acımasız yüzü!
    44 | 53

    Timsah balığı iskeleti. 

  • 45 Doğanın acımasız yüzü!
    45 | 53

    Bu da kobra iskeleti. 

  • 46 Doğanın acımasız yüzü!
    46 | 53

    Güneşten kuruyan bukalemun. 

  • 47 Doğanın acımasız yüzü!
    47 | 53

    Kafatası şeklinde örülen ağ. 

  • 48 Doğanın acımasız yüzü!
    48 | 53

    Kalbe benzeyen tatlı patates. 

  • 49 Doğanın acımasız yüzü!
    49 | 53

    Donarak ölen kıl kurdu.

  • 50 Doğanın acımasız yüzü!
    50 | 53

    Kırmızı karınca sürüsü akarsudan geçmek için yüzen ada oluşturmuş. 

  • 51 Doğanın acımasız yüzü!
    51 | 53

    Ağaç tarafından yutulan heykel.

  • 52 Doğanın acımasız yüzü!
    52 | 53

    Donmuş nehirdeki kunduz.

  • 53 Doğanın acımasız yüzü!
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    Avını taşıyan karınca.

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