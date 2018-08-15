Doğanın acımasız yüzü!

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Clathrus archeri olarak bilinen ve Avustralya'da yetişen bu mantar, uzaylı filmlerindeki canavarları andırıyor. Dünyanın en ilginç bu mantar türüne halk dilinde şeytanın parmağı deniyor. Parlak kırmızı renklerdeki mantar, uzaylı canavara da banzetiliyor. Avustralya ve Avrupa ormanlarında da görülebilien şeytanın parmağı üstündeki jel madde sayesinde etrafa kötü bir koku saçıyor, fakat bu koku sinek ve böcekleri kendine çekiyor. Sonra da böcekleri avlıyor.