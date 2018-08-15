İnsanlar gezegende barış ve uyum içinde yaşamaya devam edip başarısız olduğu her anda doğa, insanlara acımasız olduğunu hatırlatıyor. Aşağıda göreceğiniz fotoğraflar korkutucu bir dünyada yaşadığımızı kanıtlasa da doğaya saygı duyulması gerektiğini kanıtlıyor. İşte doğanın acımasız yüzü!
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Clathrus archeri olarak bilinen ve Avustralya'da yetişen bu mantar, uzaylı filmlerindeki canavarları andırıyor. Dünyanın en ilginç bu mantar türüne halk dilinde şeytanın parmağı deniyor. Parlak kırmızı renklerdeki mantar, uzaylı canavara da banzetiliyor. Avustralya ve Avrupa ormanlarında da görülebilien şeytanın parmağı üstündeki jel madde sayesinde etrafa kötü bir koku saçıyor, fakat bu koku sinek ve böcekleri kendine çekiyor. Sonra da böcekleri avlıyor.
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"Taşkın sonrası annemin tuvaletini basan kurbağalar"
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Ölmüş bir hayvana kök salan bitki.
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Roma'da kuş seli.
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Kurbağanın örümceği yakalama anı.
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Örümcek, sivrisineklere cephe alırken.
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Kuyruğunu yiyen sürüngen.
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Ağaç dalının üzerinde kamufle olan örümcek.
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Yüzlerce arıyla kaplanan sandalye.
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Avustralya'da tuvalete girmeden önce klozete iyice bakmanız gerektiğinin kanıtı!
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Karıncalar tarafından taşınan kertenkele.
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Kendinden dört kat büyük balığı yemeye çalışırken ölen küçük balık.
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Su altında donan tilki.
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Küçük elleri andıran bir bitki.
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Fazladan bir bacağı daha olan kurbağa.
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Bu da bir başka kurbağa manzarası.
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Onlarca kenenin yapıştığı yılan.
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Anne örümcek ve sırtında taşıdığı yavruları.
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Denizde bulunan dev ıstakoz.
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ABD'nin New Jersey eyaletinde donan kır kurdu.
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Kırmızı karınca sürüsü.
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Zemini yenilerken ortaya çıkan devasa örümcek.
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Dünyanın en büyük yara izi olabilir.
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Balığın ağzındaki yavru kaplumbağa.
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Minik kafataslarını andıran aslanağzı bitkisi.
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Örümceklere yem olan kurbağa.
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"Arkadaşımın eve yürürken gözüne kaçan cisim"
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Deniz tarağının göz ve dişleri.
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Meksika'da bulundu. Ölümüne savaşın izleri...
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Soru işareti oluşturan karıncalar.
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Dev yarasa.
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Yüzlerce sivrisinek camda bekliyor.
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Hoparlöre kovan yapan arı sürüsü.
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Deniz taşemeni.
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Dalgalarla birlikte ürkütücü bir görünüm oluşturan su yosunları.
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Kazın ağzının içi.
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Balon balığı iskeleti.
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Kerkenkele, hamam böceğini canlı canlı mideye indirirken.
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Balık avlayan yılan.
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Fırtınadan sonra ağaçta bulunan balon balığı.
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Buz tutan nehirden çıkamayan tilki.
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Bir yıldan fazla süredir su altında kalan geyik kafatası.
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Timsah balığı iskeleti.
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Bu da kobra iskeleti.
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Güneşten kuruyan bukalemun.
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Kafatası şeklinde örülen ağ.
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Kalbe benzeyen tatlı patates.
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Donarak ölen kıl kurdu.
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Kırmızı karınca sürüsü akarsudan geçmek için yüzen ada oluşturmuş.
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