Doğanın sınırlarını bir kez daha sorgulayacaksınız! İşte canlılar dünyasının en ilginç hayvanları

2. Goblin Köpekbalığı

Goblin köpekbalıkları, en kolay tanınan ve muhtemelen en ilginç köpekbalığı türlerinden biri olarak bilinir. Genellikle 100 metrenin çok altındaki derin, karanlık ve soğuk sularda yaşarlar.

İnsanlar tarafından nadiren görülmeleri ve yeterince incelenmemiş olmalarına rağmen, avlanma yöntemleri dünya genelinde büyük ilgi uyandırır. Çok güçlü yüzücüler olmadıkları için, bu köpekbalıkları avlarını yakalamak için hızlı hareket eden, ileri doğru fırlayabilen çenelerine güvenir. Çeneleri adeta bir mancınık gibi ağızlarından dışarı uzanarak avlarını kaçamadan yakalar.

