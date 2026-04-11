Doğanın sınırlarını bir kez daha sorgulayacaksınız! İşte canlılar dünyasının en ilginç hayvanları
Alışılmışın dışında görünümleriyle dikkat çeken hayvanlar, doğadaki çeşitliliğin ne kadar şaşırtıcı olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.
1. Sayga
Orta Asya bozkırlarının dikkat çekici türlerinden sayga antilobu, geçmişte milyonlarca bireyden oluşan sürüler halinde yaşarken, kontrolsüz avcılık ve kaçak avlanma nedeniyle büyük ölçüde yok oldu. 19. yüzyılda neredeyse tükenme noktasına gelen tür, yasal koruma sayesinde varlığını sürdürse de Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından artan kaçak avcılık sonucu nüfusunun yüzde 95’inden fazlasını kaybetti.
2000’li yılların başında toparlanma sinyalleri veren sayga, bu kez yüz binlerce bireyin öldüğü kitlesel ölümlerle yeniden ağır darbe aldı. Doğal dayanıklılığı ve yüksek üreme kapasitesi sayesinde son yıllarda kısmi bir artış gözlense de, tür hâlâ yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.
2. Goblin Köpekbalığı
Goblin köpekbalıkları, en kolay tanınan ve muhtemelen en ilginç köpekbalığı türlerinden biri olarak bilinir. Genellikle 100 metrenin çok altındaki derin, karanlık ve soğuk sularda yaşarlar.
İnsanlar tarafından nadiren görülmeleri ve yeterince incelenmemiş olmalarına rağmen, avlanma yöntemleri dünya genelinde büyük ilgi uyandırır. Çok güçlü yüzücüler olmadıkları için, bu köpekbalıkları avlarını yakalamak için hızlı hareket eden, ileri doğru fırlayabilen çenelerine güvenir. Çeneleri adeta bir mancınık gibi ağızlarından dışarı uzanarak avlarını kaçamadan yakalar.
3. Deniz Fili
Güney fil fok balığı (Mirounga leonina), dünyanın en büyük deniz memelisidir. Erkeklerin en ayırt edici özelliği ise cinsel olgunluğa ulaştıklarında gelişen şişirilebilir hortum benzeri burunlarıdır. Bu yapı, özellikle üreme döneminde ses çıkarmak, baskınlık kurmak ve bölgeyi sahiplenmek için kullanılır.
Aşırı büyük vücutları, karada hareket kabiliyetlerini sınırlar. Diğer fok türleri gibi kendi vücut ağırlıklarını taşıyamazlar ve hareket ederken arka yüzgeçlerinden faydalanırlar. Bu nedenle karada ilerlerken, “galumphing” olarak adlandırılan ritmik vücut dalgalanmalarıyla hareket ederler.
4. Benekli sırtlan
Kambur ayıyı andıran bir yürüyüşe sahip olan bu savan canlıları, dünyanın en güzel hayvanları arasında sayılmasa da en azından kendilerine has bir “mizah anlayışına” sahip. Zaman zaman “gülen sırtlanlar” olarak da anılan bu hayvanların çıkardığı sesler, çoğunlukla ürkütücü ve cadıyı andıran bir kahkaha olarak tarif ediliyor.
Leş yiyici olarak bilinseler de sırtlanların tükettiği besinlerin yüzde 60 ila 95’ini kendilerinin avladığı belirtiliyor. Görünüş olarak vahşi köpeklere benzeseler de genetik olarak misk kedileri, mangustlar ve mirketlerle daha yakın akraba sayılıyorlar.
5. Okapi
“Orman zürafası” olarak bilinen okapi, yalnızca Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Ituri Yağmur Ormanı’nda yaşayan ve zürafanın tek akrabası olan nadir bir tür olarak öne çıkıyor. Kamuflaj sağlayan çizgili yapısı ve uzun diliyle dikkat çeken okapi, yoğun bitki örtüsü arasında yaşamını sürdürürken genellikle yalnız hareket ediyor ve gündüz saatlerinde aktif oluyor. Bitkilerle beslenen bu tür, meyve, yaprak ve dallarla beslenirken güçlü sindirim sistemi sayesinde sert bitkileri de tüketebiliyor. Ancak Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’ne göre son yıllarda nüfusu ciddi oranda azalan okapi, kaçak avcılık, ormansızlaşma ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.
6. Peygamberdevesi karidesi
Mantis shrimp (peygamberdevesi karidesi), sıra dışı görünümü ve etkileyici özellikleriyle denizlerin en dikkat çekici canlılarından biridir. Tropikal sularda yaşayan bu küçük kabuklu, insan gözünün algılayabildiğinden çok daha geniş bir renk yelpazesini görebilen gelişmiş görme sistemine sahiptir. En dikkat çeken özelliği ise son derece hızlı ve güçlü ön uzuvlarıdır; bu uzuvlarla avına neredeyse mermi hızında darbeler indirerek kabukları kırabilir. Hem görsel algısı hem de avlanma yeteneğiyle öne çıkan mantis shrimp, su altı dünyasının en ilginç türlerinden biri olarak kabul edilir.
7. Dikenli ejderha - Dağ şeytanı (Thorny Devil)
Avustralya’nın kumlu çöllerinde yaşayan moloch kertenkeleleri, aşırı sıcaklık koşullarına uyum sağlamak için hem davranışsal hem de fiziksel özellikler geliştirmiştir. En sıcak ve en soğuk dönemlerde yuvalarına çekilerek korunurken, gün içinde vücut sıcaklıklarını ayarlamak için sıcak yüzeylerle temaslarını artırıp azaltırlar. Yalnızca karıncalarla beslenen bu tür, düşük besin değerini dengelemek için günde yaklaşık 750 karınca tüketir. Dikenli vücut yapısı hem yırtıcılara karşı savunma sağlar hem de çöl ortamında su toplamasına yardımcı olur; dikenlerde yoğunlaşan su, özel kanallar aracılığıyla ağzına iletilir. Yırtıcılarla karşılaştığında başını saklayarak sahte bir “dikenli baş” görüntüsü oluşturur, ayrıca kamuflaj, hareketsiz kalma veya kendini şişirme gibi yöntemlerle de kendini korur.
8. Panda karıncası
Panda karıncaları ismine rağmen, tüylü karıncalara benzeyen Mutillidae familyasına ait bir yaban arısı türüdür.
Bu sıra dışı renklenme genellikle yalnızca dişilerde görülür. National Geographic’e göre bu renklenme “aposematik”tir; yani avcılara, sahip olduğu güçlü ve zehirli iğneyle kendini savunabileceğini gösteren bir uyarı niteliği taşır. Bu iğne insanlar için ölümcül olmasa da oldukça acı vericidir. Yalnızca dişilerde bulunan iğne, aslında yumurta bırakma organının evrimleşmiş halidir ve yaklaşık 8 milimetrelik vücutlarının yarısı uzunluğundadır.
9. Venezuela Kaniş Güvesi
Venezuela Kaniş Güvesi kıvrımlı ve püsküllü kanat yapısı, bulunduğu ortama uyum sağlayarak kamufle olmasına ve vücut hatlarını gizlemesine yardımcı olurken, tüylü gövdesi hem ısı dengesini korumaya hem de yırtıcılara karşı daha büyük ve caydırıcı görünmesine katkı sağlıyor. Hassas koku algılayabilen büyük antenleri sayesinde çevresini tanıyabilen bu türün, iri gözleri de düşük ışıkta görmeyi kolaylaştırdığı için büyük olasılıkla gece aktif olduğu düşünülüyor.
10. Blue Glaucus (Mavi Melek, Deniz Kırlangıcı, Mavi Ejderha)
Mavi ejderhalar (Glaucus atlanticus), okyanusta yaşayan ve en dikkat çekici canlılardan biri olarak öne çıkan bir deniz salyangozu türüdür. Okyanus akıntılarıyla sürüklenerek hareket eden bu küçük canlılar, mavi renkleri sayesinde suyla kamufle olur. En dikkat çekici özelliklerinden biri ise zehirli canlıları yiyerek onların toksinlerini kendi savunmaları için kullanabilmeleridir. Yaklaşık 3 santimetre uzunluğa ulaşabilen mavi ejderhalar, oldukça hafif ve küçük yapılı canlılardır.
11. Yeleli kurt
Yeleli kurt, Güney Amerika’nın açık çayır ve savanlarında yaşayan, uzun bacakları ve tilkiyi andıran yüz yapısıyla dikkat çeken bir memelidir. İsmi “kurt” olsa da aslında kurtlardan çok tilkilere yakın özellikler taşır. Uzun bacakları sayesinde yüksek otların arasında rahatça hareket eder ve çevresini kolayca gözlemleyebilir. Hem etçil hem otçul beslenen bu tür; küçük hayvanların yanı sıra meyve de tüketir. Boynundaki uzun tüyler ise tehlike anında kabararak daha büyük görünmesini sağlar.
12. Sekreter kuşu
Afrika savanlarında yaşayan sekreter kuşu, uzun bacakları ve dikkat çekici duruşuyla diğer yırtıcı kuşlardan ayrılır. Kartal ve akbaba gibi türlerle akraba olmasına rağmen zamanının büyük bölümünü yerde geçirir. Özellikle yılanlarla beslenmesiyle bilinen bu tür, avını güçlü ve hızlı tekmeleriyle etkisiz hale getirir. 1 metreyi aşabilen boyu, ince uzun bacakları ve başının arkasındaki kalem benzeri tüyleriyle kolayca tanınır. Gün içinde kilometrelerce yürüyerek av arayan sekreter kuşu, hem fiziksel özellikleri hem de avlanma yöntemiyle doğadaki en sıra dışı kuşlardan biri olarak öne çıkar.
13. Narval (Denizgergedanı)
Narval, Arktik Okyanusu’nun soğuk sularında yaşayan ve en ayırt edici özelliği uzun, spiral biçimli dişi olan bir balina türüdür. Erkek bireylerde 2-3 metreye kadar uzayabilen bu yapı, aslında dışarı doğru büyümüş bir diştir ve duyusal bir organ olarak çevresel değişimleri algılamada rol oynadığı düşünülür. Orta boy bir balina olan narval, kalın derisi ve yağ tabakası sayesinde buzlu sularda yaşamını sürdürebilir. Genellikle küçük balıklar ve kabuklularla beslenen bu tür, sürüler halinde dolaşır ve yılın büyük bölümünü deniz buzlarının çevresinde geçirir. Görünümü nedeniyle “denizin tek boynuzlu atı” olarak da anılan narval, kutup ekosisteminin en dikkat çekici canlılarından biridir.
14. Dokunaçlı Yılan
Güneydoğu Asya’nın tatlı su habitatlarında yaşayan dokunaçlı yılan, burnunun üzerinde yer alan iki küçük dokunaç benzeri uzantıyla diğer yılan türlerinden ayrılır. Bu yapıların, su içindeki titreşimleri algılayarak avını tespit etmede önemli rol oynadığı düşünülür. Çoğunlukla bulanık sularda hareketsiz kalarak kamufle olan bu tür, balıklarla beslenir ve avlanırken oldukça hızlı refleksler sergiler. Avını yakalamadan önce su içinde küçük hareketler oluşturarak balığı yönlendirebildiği bilinen dokunaçlı yılan, hem fiziksel özellikleri hem de avlanma stratejisiyle dikkat çeken sıra dışı bir türdür.
15. Uzun gerdanlı şemsiye kuşu
Orta ve Güney Amerika’nın yağmur ormanlarında yaşayan uzun sarkıntılı şemsiye kuşu, başının üzerindeki şemsiye benzeri tüy yapısı ve göğsünden aşağı doğru uzanan uzun sarkıntısıyla dikkat çeker. Özellikle erkek bireylerde belirgin olan bu sarkıntı, çiftleşme döneminde dişileri etkilemek için kullanılır ve kur davranışlarının önemli bir parçasıdır. Genellikle ağaçların üst kısımlarında yaşayan bu tür; meyve, böcek ve küçük omurgalılarla beslenir. Siyah tüyleri, iri gövdesi ve kendine özgü görünümüyle tropikal ormanların en dikkat çekici kuşlarından biri olarak öne çıkar.
16. Aye-aye
Aye-aye, Madagaskar’da yaşayan ve dünyanın en büyük gececil primatı olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda dikkat çekici bir beslenme yöntemine sahip. Ağaç gövdelerini saniyede sekiz defaya kadar tıklatarak kontrol eden aye-aye, “perküsyonla beslenme” adı verilen bu yöntemle, yankılamaya benzer bir teknik kullanarak ağaç içinde saklanan larvaları tespit ediyor.
Ancak tür ciddi tehdit altında bulunuyor. Yaşam alanı olan ormanların büyük ölçüde yok edilmesi, aye-aye popülasyonunu doğrudan etkiliyor. Bunun yanı sıra bazı yerel inanışlar, bu hayvanı ölüm ve kötülüğün habercisi olarak gördüğü için avlanmasına yol açıyor. Hatta bir dönem tamamen yok olduğu düşünülen tür, 1957 yılında yeniden keşfedildi. Günümüzde ise korunması için özel yasal düzenlemeler uygulanıyor.
17. Deniz Ejderhası
Deniz ejderhası, Avustralya kıyılarında yaşayan ve deniz yosunlarını andıran görünümüyle dikkat çeken bir balık türüdür. Vücudunun etrafındaki yaprak benzeri uzantılar, bulunduğu ortama kusursuz şekilde uyum sağlayarak güçlü bir kamuflaj oluşturur. Zayıf yüzme yeteneğine sahip olan bu tür, genellikle su akıntılarıyla birlikte sürüklenir ve küçük kabuklularla beslenir. Akrabası olan denizatları gibi, üreme sürecinde yumurtaları erkek olan taşır. Görünümü nedeniyle “deniz ejderhası” olarak anılan bu canlı, su altı dünyasının en dikkat çekici ve zarif türlerinden biri olarak öne çıkar.
18. Arap tavşanı
Arap tavşanı, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya’nın kurak bölgelerinde yaşayan küçük bir kemirgen türüdür. Uzun arka bacakları, kısa ön ayakları ve ince uzun kuyruğuyla dikkat çeken bu canlı, zıplayarak hareket eder ve bu yönüyle minyatür bir kanguruyu andırır. Genellikle gece aktif olan Arap tavşanı, gündüzleri kazdığı yuvalarda saklanır. Büyük kulakları sayesinde hem çevresindeki en ufak sesleri algılar hem de vücut ısısını düzenler. Tohumlar ve bitkilerle beslenen bu tür, zorlu çöl koşullarına uyum sağlayan yapısıyla öne çıkar.
19. Hortumlu maymun (Uzun burunlu maymun)
Hortumlu maymun, yalnızca 17 santimetreye kadar uzayabilen büyük burnuyla değil, genel görünümüyle de dünyanın en dikkat çekici primatları arasında yer alıyor. Baş kısmında kızıl tonlar, gövdesinde açık kahverengi ve uzuvlarında gri renkler bulunuyor; bu da ona oldukça şık bir görünüm kazandırıyor.
Aynı zamanda güçlü bir yüzücü olan hortumlu maymun, perdeli ayakları sayesinde suda rahat hareket edebiliyor ve hatta zaman zaman timsahlardan kaçarak kurtulabiliyor.
Ancak bu maymun, bir akşam yemeği daveti için pek uygun bir misafir sayılmaz; çünkü bölmeli mide yapısında besinlerin fermente olması nedeniyle sık sık geğiriyor.
Erkek hortumlu maymunların burunları dişilere kıyasla belirgin şekilde daha büyük oluyor. Burun ne kadar büyükse, erkek birey o kadar çekici kabul ediliyor. Büyük burun, sağlık ve güç göstergesi olarak öne çıkıyor ve erkeğin eş bulma şansını artırıyor.
20. Çıplak köstebek faresi
Çıplak köstebek faresi, kırışık derisi ve büyük sarı dişleriyle ilk bakışta pek de sevimli sayılabilecek bir hayvan değil.
Ancak bu kemirgeni yalnızca dış görünüşüne göre değerlendirmek, onun en ilginç özelliklerini gözden kaçırmak anlamına geliyor. Örneğin çıplak köstebek faresi, yaşlandıkça bile nadiren kansere yakalanıyor ve diğer kemirgenlere kıyasla oldukça uzun ve sağlıklı bir yaşam sürebiliyor. Bu durum, kısmen düşük solunum hızı ve zorlu koşullarda metabolizma hızını düşürebilme yeteneğiyle ilişkilendiriliyor.
Ayrıca çıplak köstebek faresi su içmeye ihtiyaç duymuyor; ihtiyaç duyduğu tüm sıvıyı besinlerinden karşılıyor.
21. Damla balığı (Blobfish)
Damla balığı, Avustralya ve Tazmanya açıklarındaki derin sularda yaşayan bir türdür. Doğal ortamında yüksek basınç altında daha kompakt bir görünüme sahip olan bu balık, su yüzeyine çıkarıldığında basınç farkı nedeniyle jelimsi ve dağılmış bir şekil alır. Kas yapısı oldukça zayıf olduğu için aktif yüzücülerden değildir; çoğunlukla deniz tabanında süzülerek hareket eder ve küçük deniz canlılarıyla beslenir. Farklı görünümüyle dikkat çeken damla balığı, derin deniz ekosistemine uyum sağlamış ilginç türlerden biri olarak öne çıkar.
22. Mor kurbağa
Açıkça söylemek gerekirse mor kurbağa, yani diğer adıyla “domuz burunlu kurbağa”, oldukça iri bir arka kısma sahip. Ancak bunun önemli bir nedeni var. Güçlü arka yapısı, toprağın derinliklerine kazı yapmasını sağlıyor; zaten yaşamının büyük bölümünü de burada geçiriyor. Çoğu kurbağanın aksine, sıçramaktan çok kazı yapmaya uygun güçlü bacaklara ihtiyaç duyuyor.
Yer altında yaşaması, keskin bir görme yeteneğine ihtiyaç duymadığı anlamına geliyor; bu yüzden gözleri oldukça küçük. Başının alışılmadık şekli ise nemli ve yumuşak toprakta termit ararken işini kolaylaştırıyor.
Erkek domuz burunlu kurbağalar, yer altındaki yuvalarından çıktıklarında dişileri cezbetmek için kendilerine özgü bir ses çıkarıyor. Bu ses, “helyum solumuş bir tavuğun sesi”ne benzetiliyor.
Ne yazık ki bu tür 2003 yılında keşfedilmiş olmasına rağmen sayıları giderek azalıyor ve şu anda “tehdit altına yakın” kategorisinde yer alıyor.
23. Siğilli yaban domuzu (Warthog)
Siğilli yaban domuzu, Afrika savanlarında yaşayan ve yüzündeki siğil benzeri çıkıntılarla tanınan bir memeli türüdür. Uzun ve kıvrık dişleri hem savunma hem de besin bulma amacıyla kullanılır. Genellikle otçul olan bu tür, zaman zaman küçük canlılarla da beslenebilir. Dizlerinin üzerine çökerek otlamasıyla bilinen siğilli yaban domuzu, tehlike anında hızlı koşusuyla dikkat çeker. Görünümü sert ve vahşi olsa da, doğada hayatta kalmaya uyum sağlamış dayanıklı bir tür olarak öne çıkar.
24. Kel Uakari
Bu küçük maymun, Amazon Nehri havzası çevresindeki ormanlarda yaşıyor. Dikkat çekici kırmızı yüzü, tüysüz başı ve uzun, yoğun tüyleriyle ayırt ediliyor. İnsanlardan farklı olarak, parlak kırmızı yüz sağlığın güçlü bir göstergesi sayılıyor ve diğer maymunlar tarafından eş seçimi için bir kriter olarak kullanılıyor. Ancak kel uakari, sıtmaya karşı hassas; bu hastalık yüz renginin solmasına neden oluyor ve bu da onu daha az tercih edilir hâle getiriyor.
Kel uakari, ormansızlaşma nedeniyle International Union for Conservation of Nature tarafından “hassas” (vulnerable) türler arasında sınıflandırılıyor. Bu dikkat çekici maymunların korunması için daha fazla adım atılması gerekiyor.
25. Yıldız burunlu köstebek
Yıldız burunlu köstebek, ilk bakışta tuhaf görünümlü küçük bir canlı olsa da yüzündeki ayırt edici yapı oldukça etkileyici özelliklere sahip. Bu yapı, yiyeceklerden sismik titreşimlere kadar pek çok şeyi algılayabilen yaklaşık 25 bin duyusal reseptör içeriyor.
Bu türün gözleri oldukça küçük olduğu için, hem karada hem de su altında yön bulmak amacıyla sürekli hareket eden bu uzantıya (Eimer organları olarak biliniyor) güveniyor.
26. Kırmızı dudaklı yarasa balığı
Kırmızı dudaklı yarasa balığının parlak, canlı kırmızı dudakları, bu canlıyı diğerlerinden kolayca ayırt edilir hâle getiriyor. Bu türün, üreme döneminde diğer bireyler tarafından tanınmayı kolaylaştırmak için bu dikkat çekici dudaklara evrildiği düşünülüyor.
Doğu Pasifik Okyanusu’nda, Galápagos Adaları açıklarında yaşayan bu tür, yüzme yeteneğiyle değil; deniz tabanında adeta yürüyerek ilerlemeyi tercih etmesiyle biliniyor.
27. Büyük Çekiç Balığı
Garip biçimde yassılaşmış ve genişlemiş başıyla en ayırt edici köpekbalıklarından biri olan büyük çekiç başlı köpekbalığı, odun testeresi bıçağını andıran iri diş sırasına sahip bir tepe yırtıcısı olarak öne çıkıyor.
“Cephalofoil” adı verilen geniş baş yapısı, deniz tabanındaki vatozlar ve kafadanbacaklılar gibi avları tespit etmeye yardımcı olan elektrik algılayıcılar içeriyor. Ayrıca bu yapı, hayvana ekstra kaldırma kuvveti, daha iyi manevra kabiliyeti ve gözler arasında daha geniş bir görüş alanı sağlıyor.
Büyük çekiç başlı köpekbalığı, başının ortasındaki belirgin çentik sayesinde diğer çekiç başlı türlerden ayrılıyor. Bu etkileyici canlı, doğal ortamında başka türler tarafından avlanmıyor; ancak büyük yüzgeçleri nedeniyle ticari balıkçılık faaliyetlerinin hedefi hâline geliyor.
28. Ganj Timsahı
Ganj timsahı, Hindistan ve Nepal’deki büyük nehir sistemlerinde yaşayan, uzun ve ince çenesiyle diğer timsah türlerinden kolayca ayrılan bir sürüngendir. Özellikle balıkla beslenmeye uyum sağlamış olan dar çenesi, hızlı ve hassas avlanmayı mümkün kılar. Erkek bireylerin burun ucunda “ghara” adı verilen soğanımsı bir çıkıntı bulunur ve bu yapı, çiftleşme döneminde ses çıkarmada ve dişileri etkilemede rol oynar. Büyük ölçüde sucul bir yaşam süren Ganj timsahı, zamanının çoğunu suda geçirir ve karaya nadiren çıkar.
29. Amazon Yunusu
Amazon yunusu, Güney Amerika’daki Amazon ve Orinoco nehir sistemlerinde yaşayan tatlı su yunusu türüdür. “Pembe yunus” olarak da bilinen bu canlı, yaş aldıkça belirginleşen pembe tonlarıyla dikkat çeker. Diğer yunuslardan farklı olarak boyun omurları esnektir; bu sayede başını sağa sola rahatça çevirerek ağaç kökleri ve dar su yolları arasında kolayca hareket edebilir. Genellikle küçük balıklar, kabuklular ve nehir canlılarıyla beslenen Amazon yunusu, bulanık sularda yön bulmak için gelişmiş ekolokasyon yeteneğini kullanır.
30. Pangolin
Pangolin, vücudunu kaplayan sert keratin pullarıyla tanınan ve Afrika ile Asya’da yaşayan bir memeli türüdür. Tehlike anında kendini top gibi yuvarlayarak korunan bu canlı, uzun ve yapışkan dili sayesinde karınca ve termitlerle beslenir. Gece aktif olan pangolinler, güçlü koku alma duyularıyla avlarını bulur. Kendine özgü görünümü ve savunma mekanizmasına rağmen, yasa dışı avcılık nedeniyle dünyada en çok tehdit altındaki memeliler arasında yer alır.
Haber kaynak: BBC Science Focus, BBC Discover Wild Life, Fauna & Flora doğa koruma kuruluşu, TreeHugger, National Geopraphic, Britannica Ansiklopedisi, A-Z Animals, WorldLife, Tetrapod Zoogly, iNaturalist