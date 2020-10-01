Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümü ile ekrana geldi. Merakla beklenen bölümde heyecan doruktaydı. Doğduğun Ev Kaderindir 14. yeni bölüm fragmanı da hemen yayınlandı. İşte merak edilenler ve daha fazlası...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 30 EYLÜL SON BÖLÜM

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni sezon ilk bölümünde Kırmızı Oda sürprizi de yaşanıyor. Zeynep, doktora tedavi için gidiyor. Zeynep ve Mehdi'nin evliliği yeni bir boyuta geçerken, Benal'in yaşadıkları eve gelmesi olayların seyrini değiştiriyor. Benal, Zeynep ve Mehdi ile aynı evde mi kalacak?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 14. BÖLÜM FRAGMANI