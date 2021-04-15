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Doğduğun Ev Kaderindir 40. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Doğduğun Ev Kaderindir 39. son bölüm

TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, bu akşam 39. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İlgiyle takip edilen diziye bu akşam; Barış ve Zeynep'in akşam yemeğinde oldukça romantik anlar yaşandı. Peki Doğduğun Ev Kaderindir 40. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Doğduğun Ev Kaderindir 40. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Doğduğun Ev Kaderindir 39. son bölüm

TV8'in yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, 39. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşamki bölümde oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 39. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep patronluğunun ilk gününde çok heyecanlıdır. Barış Zeynep'in hukuk danışmanı olarak şirkette yerini alır. Nesrin'in abisi olarak hayatlarına giren Tarık'tan ilk görüşte negatif elektrik alır.

Gülbin bir yabancı olarak, Nesrin adıyla Zeynep'in hayatına sızsa da geride bıraktıkları kız çocuğu Gülbin olarak karşılarına çıkmak için doğru zamanı bekleyecektir.

Ailelerin gençlerin yas sürecini toparlamak ve kırılmış oklar gibi dağılan gençlere şifa getirmek için yaptıkları plan ise tıkır tıkır işlemeye başlar. Zeynep annesinin şirketin yönetimini devralma kararını Barış ve Nesrin'in desteğiyle kabul eder. Nesrin yaptığı plan doğrultusunda abisi olarak Tarık'ı şirkete, Zeynep'in yanı başına aldırmanın bir yolunu bulurken, Barış Zeynep'i ve Nermin'i yalnız bırakmayarak huzur bozmaya gelenlerin huzurunu kaçıracaktır.

Aileler açacakları restoranı tutar, Nuh da onlara karışıp, uzun zaman sonra ilk kez hayallerine ve kendine dönerken beklenmedik bir ayrılık kapısını çalacak, Benal'in kurmak istediği yeni hayat uğruna Cemile'yle ayrı düşecektir.

Tarık ve Nesrin kendilerini sevdirmeye, hızla kabul ettirmeye başlamıştır. Ancak Barış'ın gözleri hayatlarına aniden giren bu iki yabancının üzerindedir.

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