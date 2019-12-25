Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları kimler? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. TV8 ekranlarının taze dizisi olan Doğduğun Ev Kaderindir, Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı eserinden uyarlanmıştır. Dizi, gerçek yaşanmış bir hayat hikayesini anlatıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI KİMLER?

DEMET ÖZDEMİR: ZEYNEP

İBRAHİM ÇELİKKOL: MEHDİ

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi çekimleri İstanbul'un Beşiktaş ve Beykoz ilçelerinde gerçekleşiyor.