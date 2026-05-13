Doğduğunda ABD yoktu! Okyanusun dibindeki ‘zaman yolcusu’: 400 yıl yaşıyor, ergenliği tam 150 yıl sürüyor!

Denizlerin en yavaş ve en gizemli sakinlerinden biri olan Grönland köpek balıkları (Somniosus microcephalus), bilim insanlarını hayrete düşüren bir rekorun sahibi oldu. Yapılan son araştırmalar, bu dev balıkların sadece denizlerin değil, tüm omurgalı hayvanlar dünyasının en uzun ömürlü üyeleri olduğunu kanıtladı.

Yaklaşık 5 metre uzunluğa ulaşan bir dişinin tam 400 yaşında olduğunun tahmin edilmesi, bu canlıların hayata gözlerini açtığında dünyanın bambaşka bir yer olduğunu gösteriyor.