Dogecoin neden yükseliyor? Kripto para piyasalarını sıkı bir şekilde takip eden vatandaşlar Dogecoin ile ilgili son dakika gelişmelerini merak ediyor. Son olarak, Tesla CEO'su Elon Musk'ın ”meme” paylaşımları piyasa tarafından çok ciddiye alındı. Elon Musk'ın "Saturday Night Live" programını sunacağı haberi, son zamanlarda Dogecoin için ana rüzgar gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta fiyatında , Twitter'da "Dogefather" olarak “meme” paylaşan Tesla CEO'su ile doğrudan bağlantılı olan birkaç büyük artış oldu.

Musk dışında, milyarder Mark Cuban da dahil olmak üzere diğer büyük isimlerden Dogecoin’in reklamını ve tanıtımını yapmak için büyük çaba harcıyor. Twitter, Dogecoin'in destek bulduğu tek sosyal medya platformu değil. Reddit topluluğu halihazırda 1,6 milyon abonenin ilgisini çekmiş durumda.

DOGECOİN KAÇ DOLAR OLDU?

Ethereum 3.450 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü. Bitcoin ise 57.000 doların altına geriledi.

Ethereum sabaha karşı 3.450 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü. Bu öğlen itibarıyla 3.360 dolara gerilese de son 24 saatte dolar bazında yüzde 6 değer kazandı. Ethereum son 1 haftada yatırımcısına yüzde 32 getiri sağladı. Ethereum 2021 genelinde ise yüzde 355 yükseldi.

Dogecoin fiyatı son 24 satte yüzde 29 artarak 0,49 doları aştı ve rekor düzeye yükseldi. Dogecoin fiyatı yıl başından bu yana yüzde 10 binden fazla arttı.

Dogecoin'in son yükselişinde kripto para platformu eToro'da listelenmesi etkili oldu.

Dün 58.900 doları aşan Bitcoin ise bu seviyeden düşüşe geçti. Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.7 değer kayberek 56.300 dolara geriledi.

Kripto para piyasası bugün ağırlıklı olarak düşüşte. İlk 100'de bulunan kripto paraların 75'inde değer kaybı yaşandı. Kripto paraların toplam piyasa değeri 2.32 trilyondan 2.27 trilyon dolara geriledi.