Elon Musk geçtiğimiz günlerde Dogecoin'in şaka amaçlı ortaya çıktığını söylemiş ve yatırımcıları söz konusu kripto para olduğu zaman dikkatli olmaları yönünde uyarmıştı. Elon Musk'ın SNL'de yapacağı açıklamalar beklenirken Dogecoin'de ani bir düşüş gözlendi.

DOGECOİN GRAFİK: DOGECOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Elon Musk'ın Saturday Night Live programının Türkiye saati ile 18.30'da yayınlanacağı bilgisinin sosyal medyada yayılması üzerine piyasalar saatler 18.30'a kilitlenmişti. Saatler 18.30'u gösterdiğinde Dogecoin'de ani bir düşüş yaşandı. SLN ABD saati ile 11.30'da Türkiye saati ile 06.30'da yayınlanacağı öğrenildi.

— Erkin Şahinöz (@ErkinSahinoz) May 8, 2021

Dogecoin'de ani ve sert bir düşüş gözlendi.

DOGECOİN KAÇ DOLAR/TL?

Dogecoin şu anda 0,59338 dolardan işlem görüyor.

Dogecoin şu dakikalarda, 0,297242 dolardan işlem görüyor.

ELON MUSK: LÜTFEN DİKKATLİ YATIRIM YAPIN

Elon Musk, Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderide, “Kripto paralar umut vadediyor ama lütfen dikkatli yatırım yapın” dedi.

Hafta başında yaptığı bir paylaşımda 8 Mayıs’ta konuk olacağı Saturday Night Live şovuna işaret ederek “Dogefather” vurgusunda bulunmuştu. Musk’ın bu programda ne açıklayacağı ise merak konusu.



Musk, “Dogecoin’in yaratılması aslında bir şaka olarak başladı, esasında amaç kripto para ile dalga geçmekti. Şaka olarak icat edilen bir para birimi gerçek bir kripto para birimi halini aldı” ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Şubat ayında katıldığı bir panelde kripto paraların para aklamak için kullanıldığını ve uzun zamandır bir finansal terörizm aracı olduğunu söylemişti.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates ise “Elon'ın çok parası var ve çok yönlü biri. Onun Bitcoinlerinin aşağı ya da yukarı gitmesi beni endişelendirmiyor. Eğer Elon'dan daha az paranız varsa, dikkatli olmalısınız” demişti.