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Arzu Kaya akaya@cyh.com.tr

'Doğu Ekspresi'yle Kars'a götürüyoruz' dediler. Tam 25 kişiden tur parası topladılar. Doğu Ekspresi dolandırıcılığı davasında, yargılanmaktan kurtulamadılar. Şüpheliler, 10 yıla kadar hapis istemiyle bugün hakim karşısına çıktı.

ŞİRKET ÇALIŞANI PARAYI HESABINA ALDI

Olay 2018 yılının ekim ayında yaşanmıştı. Sevcan Yönet ile arkadaşları Doğu Ekspresi seyahati için İzmir'deki bir tur şirketinden rezervasyon yaptırmışlardı. Ancak telefonda konuştukları tur şirketi çalışanı, şirket hesabında işlem sıkıntısı olduğu gerekçesiyle paraları kendi kişisel hesabına göndermelerini istedi. Onlar da öyle yaptı. Bin 490 lirayı şirket çalışanının hesabına gönderdi.

TURA 2 GÜN KALA ANLADILAR

Ocak ayı gelmiş turun gerçekleşmesine yalnızca iki gün kalmıştı ancak ne otel rezervasyonları yapılmış ne de uçak biletleri alınmıştı. Durumdan şüphelenen müşteriler hemen şirketin yetkilisini aradılar. Ancak yetkiliden "Ben de dolandırıldım, biraz daha para verirseniz turu gerçekleştirebiliriz" yanıtı aldılar. Mağdurlar ise bunu kabul etmedi. Yasal yollara başvurmayı seçti.

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Bu şekilde dolandırılan 25 mağdurun başvurusu tamamlandı. 2'si şirket sahibi 2'si şirket çalışanı olan 4 şüpheli hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüpheliler "dolandırıcılık" suçundan hakim karşısına çıktı.

KARS'A GİTMEK İSTEDİLER ADLİYEYE GELDİLER

Doğu Ekspresi dolandırıcılığı davası şirketin merkezinin İzmir’de olması nedeniyle oradaki ağır ceza mahkemesinde görülüyor. Mağdurlar soluğu Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde aldı ve talimatla ifadelerini verdi. Doğru Ekspresi ile Kars'a gitme hayalleri suya düşen mağdurlar, sanıkların gerekli cezayı almasını bekliyor.

'MANEVİ OLARAK YIPRANDIK'

Habertürk'e konuşan mağdurlardan Sevcan Yönet, bir yıldır mücadele verdiklerini maddi manevi yıprandıklarını ve hukuk mücadelesine devam edeceklerini söyledi. Sanıkların ceza almalarını isteyen Yönet, "Bu bir yıl içinde hayalimizi de gerçekleştiremedik maalesef. Kars'a zaman içinde belki gidebiliriz" dedi.

Bir diğer mağdur Ülkü Durmayüksel ise, parayı yatırdıktan sonra turun gerçekleşmesine kısa bir süre kala rezervasyonlarının görünmemesi nedeniyle şüphelendiklerini söyleyerek, "Şirket yetkilisi tekrar para verirsek bunu gerçekleştirebileceğini çalışanın kendisini de dolandırdığını söyledi. Fakat ondan sonra artık biz yatırmadık ve gerekli adli kuruluşlara başvurduk" diye konuştu.

'ZARARLARIMIZ HİÇBİR ŞEKİLDE GİDERİLMEDİ'

Mağdur Sevcan Yönet'in avukatı Cansın Yönet, müvekkilinin maddi zararının yanı sıra manevi zarar gördüğünü söyledi ve ekledi: "25 mağdur var dosyada. Duruşmada şikâyetçi olduğumuzu söyledik, zararlarımız hiçbir şekilde giderilmedi."

DOLANDIRICILARA DİKKAT!

Peki tur şirketi tarafından dolandırıldığımızı nasıl anlarız? Cevabı avukat Cansın Yönet veriyor: "Çok iyi araştırmaları gerekir. Ödeme yaptıkları yerin şirket hesabı olduğundan emin olmaları da lazım. Şüpheli işlemlerde direk suç duyurusunda bulunması gerekmekte."