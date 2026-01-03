Habertürk
Habertürk
        Doğu Ekspresi'nde Cinayet Ocak'ta sahnede

        Doğu Ekspresi’nde Cinayet Ocak'ta sahnede

        Yönetmenliğini ve başrollerini Atilla Şendil ile Savaş Özdural'ın üstlendiği Agatha Christie'nin başyapıtı "Doğu Ekspresi'nde Cinayet" Ocak ayı boyunca İstanbul seyircisiyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2026 - 00:25 Güncelleme: 03.01.2026 - 00:25
        Doğu Ekspresi'nde Cinayet Ocak'ta sahnede
        Agatha Christie’nin polisiye edebiyatın zirvesinde yer alan başyapıtı “Doğu Ekspresi’nde Cinayet”, Ocak ayında İstanbul sahnelerinde gizem ve gerilimi doruğa taşıyor. Karlar altında ilerleyen efsanevi Doğu Ekspresi’nde işlenen esrarengiz cinayet, izleyiciyi koltuğuna çivileyen bir soruşturmayla sahneye taşınıyor. Her detayın şüpheli, her karakterin potansiyel suçlu olduğu bu unutulmaz hikâyede, usta dedektif Hercule Poirot izleyiciyi zekâ dolu bir akıl oyununa davet ediyor.

        Oyunun yönetmenliğini ve başrollerini Atilla Şendil ve Savaş Özdural üstlenirken, sahnede sergiledikleri güçlü performanslarla da dikkat çekiyorlar. Atilla Şendil, Savaş Özdural, Romina Özipekçi, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Oya İnci, Ebru Karanfilci, Can Esendal, Ilgın Angın, Özgür Özdural, Hilal Yurdakul, Fatih Özacun ve Kerem Tataroğlu’ndan oluşan geniş oyuncu kadrosu, hikâyenin çok katmanlı dünyasını etkileyici bir oyunculukla canlandırıyor.

        Oyun 15 Ocak Perşembe günü saat 20.30’da Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde, 16 ve 17 Ocak saat 20.30’da, 18 Ocak saat 17.00’de Tiyatro Ak’la Kara sahnesinde izleyiciyle buluşacak. 23–24 Ocak ve 30–31 Ocak tarihlerinde saat 20.30’da, 1 Şubat Pazar günü saat 17.00’de sahnelenmeye devam edecek.

