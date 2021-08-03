Doğu Ekspresinde Cinayet filmi ünlü yazar Agatha Christie'nin romanından uyarlanmıştır. 1930'lu yıllarda İstanbul ve Paris arasında sefer yapan ünlü Şark Ekspresi'nde bir cinayet işlenir. Amerikalı bir milyoner trende ölü bulunur.Trende çok sayıdaki yolcu arasında ünlü Belçikalı dedektif Hercule Poirot da vardır.Trenin kara saplanıp durması, Poirot'a yerel yetkililer duruma el koymadan önce cinayeti çözmesi için birkaç saat zaman verecektir.
DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET OYUNCULARI
Hercule Poirot
Bouc işletme sorumlusu
Pierre Michel kondüktör
Dr. Constantine doktor
Yolcular
Samuel Rachett, (esas ismi Casetti) Amerikalı, geçmişi karanlık bir milyoner
Hector McQueen, milyonerin sekreteri
Edward Henry Masterman, milyonerin uşağı
Prenses Dragomiroff, yaşlı bir Rus prensesi
Hildegarde Schmidth, prensesin Alman asıllı yardımcısı
Caroline Hubbard, Amerilkalı yaşlıca bir kadın, İzmir'de çalışan kızının yanından dönmektedir.
Greta Ohlsson, İsveçli bir hemşire, çalıştığı İstanbul'dan dönmektedir.
Kont Andreyni, bir diplomat
Kontes Andreyni, eşi
Albay Arbuthnot, Hindistan'dan dönmekte olan bir albay
Cyrus Bethman Hardman, Amerikalı iş adamı
Antonio Foscarelli, İtalyan asıllı bir Amerikalı iş adamı
Mary Debenham, Irak'tan dönmekte olan bir mürebbiye
YORUMLAR