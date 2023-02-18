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Doğukan Manço depremzede çocuklar için yardım istedi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler çevredeki 10 ili yıkıcı şekilde etkiledi. Türkiye'yi yasa boğan felaket sonrasında bölgeye giden Doğukan Manço, depremzede çocuklar için oyuncak çağrısında bulundu

Doğukan Manço depremzede çocuklar için yardım istedi - Magazin haberleri
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Doğukan Manço, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen bölgelere yardım etmeye gitti. Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gönderilen yardımları dağıtmada yardımcı olan Manço, çocuklar için de bir istekte bulundu.

Manço, "Afet bölgelerinde çocuklarla oldukça zaman geçirme şansı yakaladım ve birtakım tespitlerim oldu. Burada çocukların oyuncak ve oyunlara gerçekten çok ihtiyacı var. Fakat bu oyuncakları lütfen seçerek gönderin. Göndereceğiniz oyuncaklar sadece kafalarını dağıtmak için değil, hem el becerilerini, hem zekalarını geliştirecek hem de sosyalleştirecek oyuncaklar olsun. Eğer kendi çocuklarınızın oyuncaklarını gönderecekseniz lütfen çocuklarınız oyuncaklarını gönderdiğinizi bilsin. Lütfen oyuncak desteği için yardımlarınızı bekliyoruz. Burada bu çocukların oyuncak ve oyunlara gerçekten çok ihtiyacı var" dedi.

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