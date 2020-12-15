Asgari ücret pazarlıkları başladığından beri en çok merak edilen konulardan biri de doğum borçlanması maliyeti oldu. Doğum borçlanması yapılırken ödenecek primler asgari ücrete göre belirleniyor. 2021 Asgari ücret tahminlerine göre, doğum borçlanması maliyeti ne kadar olacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, 2021 borçlanma maliyetlerini inceledi...

2021 ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Asgari ücret tespit komisyonu 2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün ikinci toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) ev sahipliğinde yapacak. Asgari ücretle çalışan yaklaşık 7 milyon işçinin yanı sıra pek çok kesim 2021 yılında asgari ücret ne olacak sorusunun cevabını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yıl bir işçinin aylık asgari geçim tutarını geçen yıl 2331 lira olarak belirlemişti. TÜİK’in bugünkü veya gelecek haftaki toplantısında yeni asgari geçim tutarı rakamını açıklaması bekleniyor.

Son yıllara baktığımızda asgari ücretin genellikle bir önceki yıl enflasyonunun 2 -3 puan üzerinde artırıldığını görüyoruz. Merkez Bankası son raporunda 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak revize etti. Ancak, TÜİK’in açıkladığı kasım ayı enflasyon verilerine göre, 11 aylık dönemde enflasyon yüzde 13.19, yıllık bazda enflasyon ise yüzde 14.03 oldu.

Buna göre asgari ücret,

yüzde 13 artışla brüt 3325 TL, net 2626 TL;

yüzde 14 artışla brüt 3355 TL, net 2649 TL;

yüzde 15 artışla brüt 3384 TL, net 2672 TL,

yüzde 16 artışla brüt 3414 TL, net 2696 TL,

yüzde 17 artışla brüt 3443 TL, net 2719 TL olacak.

SGK BORÇLANMA PRİMLERİ ARTACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu’na ( SGK) yapılan askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması primleri asgari ücret ile bunun 7.5 katı üzerinden belirleniyor. Borçlanma yapan kişi, prime esas kazanç tutarını bu alt ve üst sınırlar içinde kendisi belirliyor. Bir günlük en düşük prim tutarı, günlük asgari ücretin yüzde 32’si oranında. Borçlanmayı bu yıl yapanlar günlük en düşük 31.39 TL prim ödemek zorunda. Prim tavanı tutarı ise günlük 235.44 TL’yi buluyor.

Borçlanmayı 31 Aralık tarihine kadar yapanlar günlük 31.39 TL ödeyecek. Borçlanmayı 1 Ocak’tan sonra yapanlar ise asgari ücrette yapılacak artışa bağlı olarak daha yüksek prim ödemek zorunda kalacaklar.

DOĞUM BORÇLANMASI MALİYETİ NE OLACAK?

Doğum sonrası ücretsiz izin kullanan veya çalışmaya ara veren kadınlar da her bir çocuk için boşta geçen sürelerinin 2 yıla kadar olan kısmını borçlanabiliyorlar. Borçlanma hakkı üç çocuğa kadar tanınıyor. Bir kadın bu şekilde 6 yıla kadar doğum borçlanması yapabiliyor.

Doğum borçlanması normalde sigortalı çalışmaya başladıktan sonra boşta geçen süreler için yapılıyor. Ancak, staj sigortası yapmış kadınlar da staj ile normal sigortalı çalışma arasındaki dönemde doğan çocukları için borçlanma yapabiliyorlar. Staj sigortası sayesinde bu şekilde borçlanma yapan kadınların sigorta başlangıç tarihleri, borçlanma yapılan süre kadar geriye çekildiği için daha erken emeklilik hakkı elde edebiliyorlar.

2020 yıl sonuna kadar en düşük prim üzerinden borçlanma yapan kadın çalışan, bir çocuk için 720 gün borçlanma yaptığında 22 bin 600 TL, iki çocuk için borçlandığında 45 bin 201 TL, üç çocuk için borçlanma yaptığında da 67 bin 802 TL ödüyor.

Bir çocuk için yapılan doğum borçlanması maliyeti asgari ücret yüzde 15 oranında arttığında 25 bin 990 TL’ye çıkacak. Bir çocuk için yapılan doğum borçlanması maliyeti 3 bin 390 TL artacak.