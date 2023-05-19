Antik çağlarda, insanlar doğum günlerinde kötü ruhlar tarafından ziyaret edildiğini düşünür ve onları kovmak için de mum yakarlardı. Bu inanış, 18. yüzyılda Almanlar arasında da yaygınlaştı. Bir kişi, yeni bir yaş aldığında kötü ruhlardan korunması için oditoryum benzeri bir alana götürülürdü.