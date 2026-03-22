        Doğum izni 24 hafta oldu mu? Çalışan annelere doğum öncesi ve sonrası kaç hafta izin kullanabilecek, babalık izni kaç gün oldu?

        Doğum ve babalık iznine yönelik yeni düzenleme çalışmaları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Hazırlanan taslakta, hem kamu hem de özel sektörde çalışan anneler için doğum sonrası izin süresinin 24 haftaya çıkarılması planlanıyor. Aynı düzenleme kapsamında babalık izninin 10 güne yükseltilmesi öngörülürken, geçici iş göremezlik ödeneğinin de güncellenerek yeni izin süreleriyle uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Peki, doğum ve babalık iznine ilişkin planlanan değişiklikler neleri kapsıyor? İşte merak edilen detaylar…

        Giriş: 22.03.2026 - 23:55
        Doğum ve babalık iznine yönelik yeni düzenleme hazırlıkları gündemdeki yerini koruyor. Planlanan değişiklikle birlikte, kamu ve özel sektörde çalışan kadınların doğum sonrası izin süresinin 24 haftaya çıkarılması hedefleniyor. Aynı kapsamda babalık izninin 10 güne yükseltilmesi öngörülürken, geçici iş göremezlik ödeneğinin de yeni izin sürelerine uygun şekilde yeniden düzenlenmesi planlanıyor. İşte doğum ve babalık izni düzenlemesine ilişkin öne çıkan detaylar…

        DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİ MECLİSE GELDİ

        TBMM’ye sunulan Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile annelik ve babalık izin sürelerinde artış öngörülüyor. Düzenleme, kamu ve özel sektör çalışanlarını kapsıyor.

        DOĞUM İZNİ KAÇ HAFTA OLACAK?

        Devlet Memurları Kanunu kapsamında kadın memurların doğum sonrası 8 hafta olan annelik izni 16 haftaya çıkarılıyor. Böylece toplam doğum izni süresi 24 haftaya yükseltiliyor.

        Benzer düzenleme İş Kanunu’nda da yapılıyor. Özel sektörde çalışan kadın işçilerin 8 haftalık annelik izni 16 haftaya çıkarılarak toplam izin süresi 24 haftaya ulaştırılıyor. Düzenlemeyle çocukların erken gelişim döneminde anne bakımından daha uzun süre yararlanmasının amaçlandığı belirtildi.

        Teklifte babalık iznine ilişkin düzenleme de yer alıyor. İş Kanunu’na tabi erkek işçilerin 5 gün olan babalık izni 10 güne çıkarılıyor. Böylece kamu ve özel sektör çalışanları arasındaki izin süresinin eşitlenmesi hedefleniyor.

        GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ SÜRESİ DE ARTIYOR

        Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılacak değişiklikle “analık hali” tanımı yeni sürelerle uyumlu hale getiriliyor. Analık hali süresi doğumdan sonraki 8 haftadan 16 haftaya çıkarılırken, geçici iş göremezlik ödeneği süresi de doğum öncesi 8 ve doğum sonrası 16 haftayı kapsayacak şekilde genişletiliyor.

        SAĞLIK DURUMU MÜSAİT OLANLAR İZNİ DOĞUM SONRASINA AKTARABİLECEK

        Sağlık durumu uygun olan sigortalı kadının doğuma kadar çalışabilme süresi ise 3 haftadan 2 haftaya indiriliyor. Böylece doğum sonrası döneme daha fazla izin aktarılmasının önü açılıyor.

        Ayrıca koruyucu aile modelinin teşvik edilmesi amacıyla, koruyucu aile olan memur ve işçilere çocuğun tesliminden itibaren 10 gün izin hakkı tanınıyor.

