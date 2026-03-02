Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Doğum izni 24 hafta oldu mu? Doğum izni düzenlemesinde son durum nedir, babalık izni kaç güne çıkacak, düzenleme yasalaştı mı?

        Doğum izni 24 hafta oldu mu? Doğum izni düzenlemesinde son durum nedir?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma kapsamında doğum izninin 24 haftaya çıkarılması öngörülürken, aynı düzenleme ile babalık izninin de 10 güne yükseltilmesi planlanıyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği düzenlemeye ilişkin süreç devam ederken, teklifin ne zaman yasalaşacağı ve yürürlüğe gireceği soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, doğum izni düzenlemesinde gelinen son aşama nedir? İşte doğum izni düzenlemesine dair son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğum izni konusunda yürütülen çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi. Taslak düzenlemeye göre, çalışan annelerin doğum izni süresinin 24 haftaya yükseltilmesi hedefleniyor. Ayrıca mevcut uygulamada doğumdan önce kullanılan 8 haftalık iznin 6 haftasının, talep edilmesi halinde doğum sonrasına aktarılabilmesi planlanıyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği yeni düzenlemenin ayrıntıları ise merak konusu olmaya devam ediyor. İşte doğum izniyle ilgili düzenlemede öne çıkan başlıklar

        2026 DOĞUM İZNİ KAÇ HAFTA OLACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeye göre; yeni yılda doğum izni 16 haftadan, 24 haftaya çıkacak. Mevcut olarak doğum izninde olan anneler de yeni uygulamadan yararlanacak.

        Daha önce doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olarak kullanılan iznin şeklinde de değişikliğe gidiliyor.

        Buna göre; anne adayları isterlerse doğum öncesi 8 haftanın 6 haftasını doğum sonrasına aktarabilecek. Yani, doğumdan önce iki hafta, doğumdan sonra 22 hafta şeklinde izin kullanılabilecek.

        2026 BABALIK İZNİ KAÇ GÜN?

        Teklifin kabul edilmesiyle babalık izni 5 günden, 10 güne çıkacak.

        24 HAFTALIK DOĞUM İZNİ UYGULAMASI YASALAŞTI MI?

        Doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesi ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
