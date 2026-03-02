Doğum izni 24 hafta oldu mu? Doğum izni düzenlemesinde son durum nedir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma kapsamında doğum izninin 24 haftaya çıkarılması öngörülürken, aynı düzenleme ile babalık izninin de 10 güne yükseltilmesi planlanıyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği düzenlemeye ilişkin süreç devam ederken, teklifin ne zaman yasalaşacağı ve yürürlüğe gireceği soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, doğum izni düzenlemesinde gelinen son aşama nedir? İşte doğum izni düzenlemesine dair son durum
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğum izni konusunda yürütülen çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi. Taslak düzenlemeye göre, çalışan annelerin doğum izni süresinin 24 haftaya yükseltilmesi hedefleniyor. Ayrıca mevcut uygulamada doğumdan önce kullanılan 8 haftalık iznin 6 haftasının, talep edilmesi halinde doğum sonrasına aktarılabilmesi planlanıyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği yeni düzenlemenin ayrıntıları ise merak konusu olmaya devam ediyor. İşte doğum izniyle ilgili düzenlemede öne çıkan başlıklar
2026 DOĞUM İZNİ KAÇ HAFTA OLACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeye göre; yeni yılda doğum izni 16 haftadan, 24 haftaya çıkacak. Mevcut olarak doğum izninde olan anneler de yeni uygulamadan yararlanacak.
Daha önce doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olarak kullanılan iznin şeklinde de değişikliğe gidiliyor.
Buna göre; anne adayları isterlerse doğum öncesi 8 haftanın 6 haftasını doğum sonrasına aktarabilecek. Yani, doğumdan önce iki hafta, doğumdan sonra 22 hafta şeklinde izin kullanılabilecek.
2026 BABALIK İZNİ KAÇ GÜN?
Teklifin kabul edilmesiyle babalık izni 5 günden, 10 güne çıkacak.