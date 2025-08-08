Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1 Ocak 2025’ten itibaren doğan çocuklar için başlattığı doğum yardımı ödemelerini Ağustos ayında da devam ettiriyor. Aileler, bu sosyal destek kapsamında her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan ödemelerin tarihlerini yakından takip ediyor. Yardım programında; ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise yine 5 yıl süreyle aylık 5 bin TL ödeme yapılması öngörülüyor. Peki, Ağustos ayında doğum yardımı ödemeleri ne zaman gerçekleştirilecek? İşte, Ağustos ayına dair doğum yardımı ödemeleriyle ilgili son gelişmeler ve dikkat edilmesi gereken önemli detaylar…