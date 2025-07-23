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        Haberler Bilgi Yaşam Doğum yardımı ödemeleri yattı mı? 2025 Temmuz doğum yardımı ödemesi nasıl ve nereden alınır?

        Doğum yardımı ödemeleri yattı mı? 2025 Temmuz doğum yardımı ödemesi nasıl ve nereden alınır?

        Temmuz ayı itibariyle doğum yardımı ödemelerinin yatıp yatmadığı araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tüm ebeveynlere koşulsuzca verilen maddi destek kapsamında; birinci çocuk için tek sefere mahsus 5 bin TL, ikinci çocuk için her ay bin 500 TL ve üçüncü ya da sonraki her çocuk için ise aylık 5 bin TL ödeniyor. Peki Doğum yardımı ödemeleri yattı mı, nasıl ve nereden alınır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 08:42 Güncelleme: 23.07.2025 - 08:42
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        Doğum yardımı ödemeleri ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. Aile Yılı kapsamında başlatılan proje kapsamında 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan tüm çocuklar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aylık ödeme yapıyor. Peki, doğum yardımı ne zaman yatacak?

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        DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

        Doğum yardımı başvurusu, bebeğin Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne (KPS) kaydının tamamlanmasının ardından yapılabiliyor.

        Başvuru sürecinin ardından sonuçlar, e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla takip edilebiliyor. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın eailem.aile.gov.tr/sonuclarim adresinden de doğum yardımı başvuru sonucu sorgulanabiliyor.

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        1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI

        İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

        2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

        3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)

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        DOĞUM YARDIMI BAŞVURU SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Doğum yardımından yararlanabilmek için annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması, ailenin Türkiye'de ikamet etmesi, başvurunun usulüne uygun şekilde ilgili mercilere yapılması ve doğum yardımıyla ilgili işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesi şartı aranıyor. Tüm bu şartlar gerçekleşmeden doğum yardımı alınamıyor.

        TEMMUZ AYI DOĞUM YARDIMI YATTI MI?

        Temmuz ayı doğum yardımı ödeme tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak haziran ayı ödemeleri 30 Haziran 2025, Pazartesi günü ödenmeye başlandı.

        Bu ayki ödemelerin de ay sonunda 28 Temmuz'dan sonra başlaması bekleniyor.

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