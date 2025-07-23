Doğum yardımı ödemeleri yattı mı? 2025 Temmuz doğum yardımı ödemesi nasıl ve nereden alınır?

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Doğum yardımından yararlanabilmek için annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması, ailenin Türkiye'de ikamet etmesi, başvurunun usulüne uygun şekilde ilgili mercilere yapılması ve doğum yardımıyla ilgili işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesi şartı aranıyor. Tüm bu şartlar gerçekleşmeden doğum yardımı alınamıyor.

TEMMUZ AYI DOĞUM YARDIMI YATTI MI?

Temmuz ayı doğum yardımı ödeme tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak haziran ayı ödemeleri 30 Haziran 2025, Pazartesi günü ödenmeye başlandı.

Bu ayki ödemelerin de ay sonunda 28 Temmuz'dan sonra başlaması bekleniyor.