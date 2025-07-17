Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Doğum yardımı yattı mı? 2025 Doğum yardımı ödemeleri ne zaman hesaba geçecek, doğum yardım desteği çocuk başına ne kadar?

        Temmuz doğum yardımı ödemeleri yattı mı? 2025 Doğum yardımı ödemeleri ne kadar?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan bebeklere yönelik doğum yardımı ödemelerine Temmuz ayında da devam ediyor. Anne ve babalar, bu sosyal hak kapsamında her ay düzenli olarak yatırılan destek ödemelerini merakla bekliyor. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse yine 60 ay boyunca aylık 5 bin TL tutarında destek sağlanıyor. Peki Temmuz ödemelerinde güncel durum ne? İşte, Temmuz doğum yardımı ödemeleriyle ilgili güncel bilgiler ve önemli detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 13:01 Güncelleme: 17.07.2025 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuk sahibi ailelere yönelik sağlanan doğum yardımı destek ödemeleri, Temmuz ayında da gündemdeki yerini koruyor. Devletin sunduğu bu sosyal destek programı kapsamında; ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca her ay bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise yine 60 ay süresince aylık 5 bin TL ödeme yapılıyor. Bu kapsamda Temmuz ayı ödemelerine ilişkin detaylar ve ödeme takvimi yakından takip ediliyor. İşte doğum yardımı desteklerine dair Temmuz ayına özel gelişmeler ve merak edilen ayrıntılar…

        2

        TEMMUZ AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri henüz yatmadı. Haziran ayındaki ödemeler 27 Haziran Cuma 2025 günü yapılmıştı.

        3

        1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI

        İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

        2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

        3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)

        4

        DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

        “Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak."

        5

        DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.

        Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.

        DOĞUM YARDIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Eymen'i öldüren demir kapıya ipli önlem!
        Eymen'i öldüren demir kapıya ipli önlem!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”