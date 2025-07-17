Temmuz doğum yardımı ödemeleri yattı mı? 2025 Doğum yardımı ödemeleri ne kadar?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan bebeklere yönelik doğum yardımı ödemelerine Temmuz ayında da devam ediyor. Anne ve babalar, bu sosyal hak kapsamında her ay düzenli olarak yatırılan destek ödemelerini merakla bekliyor. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse yine 60 ay boyunca aylık 5 bin TL tutarında destek sağlanıyor. Peki Temmuz ödemelerinde güncel durum ne? İşte, Temmuz doğum yardımı ödemeleriyle ilgili güncel bilgiler ve önemli detaylar…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuk sahibi ailelere yönelik sağlanan doğum yardımı destek ödemeleri, Temmuz ayında da gündemdeki yerini koruyor. Devletin sunduğu bu sosyal destek programı kapsamında; ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca her ay bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise yine 60 ay süresince aylık 5 bin TL ödeme yapılıyor. Bu kapsamda Temmuz ayı ödemelerine ilişkin detaylar ve ödeme takvimi yakından takip ediliyor. İşte doğum yardımı desteklerine dair Temmuz ayına özel gelişmeler ve merak edilen ayrıntılar…
TEMMUZ AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri henüz yatmadı. Haziran ayındaki ödemeler 27 Haziran Cuma 2025 günü yapılmıştı.
1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI
İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)
2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)
3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:
“Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak."
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.
Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.