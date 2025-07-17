Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuk sahibi ailelere yönelik sağlanan doğum yardımı destek ödemeleri, Temmuz ayında da gündemdeki yerini koruyor. Devletin sunduğu bu sosyal destek programı kapsamında; ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca her ay bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise yine 60 ay süresince aylık 5 bin TL ödeme yapılıyor. Bu kapsamda Temmuz ayı ödemelerine ilişkin detaylar ve ödeme takvimi yakından takip ediliyor. İşte doğum yardımı desteklerine dair Temmuz ayına özel gelişmeler ve merak edilen ayrıntılar…