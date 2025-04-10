Doğum yardımı yönetmeliği yürürlüğe girdi

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Doğum yardımı yönetmeliğine göre ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL ödeme yapılacak. Ödemeler, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvurular, e-Devlet ve bakanlıkça belirlenen diğer kanallar aracılığıyla yapılacak. Doğum yardımına hak kazanmak için, annenin veya babanın Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de ikamet etmesi gerekiyor.

5 YAŞINA KADAR DESTEK

İkinci ve sonraki çocuklar için doğum yardımı ödemeleri, çocuğun 5 yaşını dolduracağı aya kadar sürecek. Doğum yardımı başvurusu, ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay, diğer çocuklar için ise 5 yaşını tamamlayana kadar yapılabilecek.

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HACZEDİLEMEYEN ÖDEME, VATANDAŞA DOĞRUDAN ULAŞTIRILACAK

DHA'nın haberine göre; yönetmelik kapsamında yapılan doğum yardımı ödemeleri, hiçbir şekilde haczedilemeyecek. Hak sahibinin vefatı, çocuğun kurum bakımına alınması veya vatandaşlığın kaybedilmesi gibi özel durumlarda ise ödemeler kesilebilecek ya da yeni hak sahibi tarafından devam ettirilebilecek.