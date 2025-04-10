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        Doğum yardımı yönetmeliği Resmi Gazete'de

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Doğum yardımı yönetmeliğinde, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için yeni destekler ve uygulama esaslarını netleşti. Yönetmelik, doğum yapan Türk vatandaşlarına yönelik maddi destekleri genişletiyor. Buna göre ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL ödeme yapılacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 06:25 Güncelleme: 10.04.2025 - 06:28
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        Doğum yardımı yönetmeliği yürürlüğe girdi
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        Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Doğum yardımı yönetmeliğine göre ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL ödeme yapılacak. Ödemeler, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden gerçekleştirilecek.

        Başvurular, e-Devlet ve bakanlıkça belirlenen diğer kanallar aracılığıyla yapılacak. Doğum yardımına hak kazanmak için, annenin veya babanın Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de ikamet etmesi gerekiyor.

        5 YAŞINA KADAR DESTEK

        İkinci ve sonraki çocuklar için doğum yardımı ödemeleri, çocuğun 5 yaşını dolduracağı aya kadar sürecek. Doğum yardımı başvurusu, ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay, diğer çocuklar için ise 5 yaşını tamamlayana kadar yapılabilecek.

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        HACZEDİLEMEYEN ÖDEME, VATANDAŞA DOĞRUDAN ULAŞTIRILACAK

        DHA'nın haberine göre; yönetmelik kapsamında yapılan doğum yardımı ödemeleri, hiçbir şekilde haczedilemeyecek. Hak sahibinin vefatı, çocuğun kurum bakımına alınması veya vatandaşlığın kaybedilmesi gibi özel durumlarda ise ödemeler kesilebilecek ya da yeni hak sahibi tarafından devam ettirilebilecek.

        ASLISIZ BAŞVURULARA CEZA

        Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak haksız yere doğum yardımı alan kişilerin, bu ödemeleri faiziyle birlikte geri ödemesi gerekecek. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen hak sahipleri hakkında da yasal işlem yapılabilecek.

        BAŞVURULAR 30 GÜN İÇİNDE YAPILACAK

        Yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğan çocuklar için ilk 30 gün içinde başvuru yapılmaması durumunda, doğumun gerçekleştiği aya dönük ödeme yapılamayacak. Ancak ilk 30 gün içinde yapılan başvurularda geriye dönük destek alınabilecek.

        Yönetmelik ile birlikte 5 Mayıs 2015 tarihli eski doğum yardımı yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Yeni sistemle birlikte, ailelerin çocuk sahibi olmaya teşvik edilmesi ve çocuklu ailelerin ekonomik olarak desteklenmesi amaçlanıyor.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Resmi Gazete
        #Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
        #Son dakika haberler
        #Doğum yardımı yönetmeliği
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