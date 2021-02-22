Elon Musk Twitter hesabından "Dojo 4 Doge" ve "Hypernominalization" kelimelerini paylaştı. Yapılan paylaşım sonrası özellikle dijital paralara yatırım yapanlar "Dojo 4 Doge ne demek? Elon Musk Dojo 4 Doge ile ne mesaj verdi?" sorularının cevabını merak edip araştırmaya başladı. İşte, Dojo 4 Doge Türkçe anlamı...

DOJE 4 DOGE NE DEMEK?

Doje aslında uzak doğu sporlarının icra edildiği spor salonlarının özel adı. Elon Musk'la iligli olan kısmı ise Doje'nin Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın süper bilgisayar siteminin adı olmasıdır. Tesla geçtiğimiz yıl süper bilgisiayar sisteminin Dojo v1.0 versiyonunun hazır olduğunu açıklamıştı. Geçtiğimiz haftalarda dogecoin hamlesiyle büyük bir kazanç elde eden Musk, paylaşımıyla yeni sistemle degocoini entegre etme mesajı vermiş olabilir.

HYPERNORMALISATION NEDİR?

Hypernormalisation, İngiliz yönetmen Adam Curtis'in 2016 yapımı BBC belgeselidir. Hükümetler, finansörler ve teknolojik ütopyacıların 1970'lerden beri karmaşık "gerçek dünya" dan vazgeçtiklerini ve şirketler tarafından yönetilen, politikacılar tarafından desteklenen daha basit bir "sahte dünya" inşa ettiklerini anlatır. Film 16 Ekim 2016'da BBC iPlayer'da gösterime girdi