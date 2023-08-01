Doksuri Tayfunu vurdu: Pekin'de 11 kişi hayatını kaybetti!
Çin'e ulaşan Doksuri Tayfunu ülkede etkisini göstermeye devam ederken başkent Pekin'de 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi
Tayvan'ın doğu kıyısında şiddetli yağış ve rüzgarlara sebep olduktan sonra Çin'e ulaşan Doksuri Tayfunu ülkede etkisini sürdürüyor.
Çin'in başkenti Pekin'de 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişinin kaybolduğu açıklandı.
Yetkililer, 2 Ağustos'ta Doğu Çin Denizi'nde tayfunun etkili olmasını ve Cıciang eyaletinin kıyı bölgelerinde gelgitlerin alarm seviyesinin üstüne çıkmasını bekliyor.
China Daily'ye göre, Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin kuzeyinde şiddetli yağışlar için 2010'dan beri ikinci kez "kırmızı alarm" vererek bölge sakinlerine "nehirlerden uzak durma" uyarısında bulundu.
Global Times'ın haberine göre, ülke genelinde yaklaşık 130 milyon kişinin tayfundan etkilenmesi bekleniyor.