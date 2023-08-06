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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Muğla'da doktor 17 yaşındaki genç kıza cinsel istismardan tutuklandı!

        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!

        Muğla'da, 17 yaşındaki genç kıza, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Ufuk S., tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 14:51
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        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
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        Muğla Menteşe'de oturan E.Ç. (17), 4 Ağustos'ta, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S.'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

        GENÇ KIZ OLAYI ANLATTI

        DHA'da yer alan habere göre E.S., ifadesinde, olayın 5 Temmuz'da yaşandığını, korktuğu için bir süre şikayetçi olmadığını belirterek, "Halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Bölümü'ne gittim.

        "İÇ ÇAMAŞIRIMI ÇIKARMAMI İSTEDİ"

        Muayene odasında doktor, eldivensiz şekilde göğsüme dokundu. İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp, çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici sorular sordu. 'Muayene edeceğim' diyerek cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu" dedi.

        DOKTOR, CİNSEL İSTİSMARDAN TUTUKLANDI

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Dr. Ufuk S. dün 'cinsel istismar' iddiasıyla tutuklandı.

        #Muğla
        #Son dakika haberler
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