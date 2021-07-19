Doktor Civanım filmi oyuncuları kimler? Doktor Civanım filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı 1982 yapımı komedi filmidir. Uğur Film ve Memduh Ün tarafından yapımcılığı üstlenen filmin senaryosunu Safa Önal ve Memduh Ün yazmıştır. Müziğini ise ünlü müzisyen Cahit Berkay hazırlamıştır. İstanbul'un köylerinden olan Boğazköy'de çekilmiştir. Köyde yaşayan birçok kişi de filmde figüran olarak rol almıştır.
DOKTOR CİVANIM FİLMİ KONUSU
Nahiyenin para babalari Ihsan ve Rusen Aga'nin aralarindaki rekabet giderek düsmanliga dönüsür. Rekabet yüzünden iflasa sürüklenen ikili baris yaparak ortaklik kurarlar ve servetlerine servet katarlar. Çocuklari Sümbül ve Gafur'a da söz keserler.
İlk gösterim tarihi: 1982
Yönetmen: Kartal Tibet
Film müziğinin bestecisi: Cahit Berkay
Senaryo: Memduh Ün
Öykü: Kemal Bilbaşar
DOKTOR CİVANIM FİLMİ OYUNCULARI
Kemal Sunal - Kemal
Ali Şen - Rusen Aga
İhsan Yüce - İhsan Ağa
Bahar Öztan - Sümbül
Ayşen Gruda - Şadiye
Yadigar Ejder - Gaffur
Sırrı Elitaş - Yaşar
Muadelet Tibet - Huriye ana
Nermin Denizci - Asiye
Ahmet Açan - Yunus amca
Osman Çağlar - Kasaba tellalı
Ahmet Turgutlu - Kasabalı
Arap Celal - Davulcu
Ali Demirel - Murat Ateş
Ali Demir - Kasabalı
Hikmet Gül - Ayşe
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