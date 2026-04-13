Doktor dizisi final mi yaptı? Doktor dizisi yayından kalktı mı?
Doktor: Başka Hayatta dizisinin dün akşam 6. bölümü ekranlara gelirken, yapım ekibinde yaşanan önemli ayrılıkların ardından dizinin geleceğine ilişkin dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Senarist ve yönetmenin projeden ayrılması sonrası final iddiaları gündeme geldi. Peki, Doktor: Başka Hayatta dizisi final kararı mı aldı, yapım yayından mı kalktı? İşte merak edilen ayrıntılar…
İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu’nu bir araya getiren Doktor: Başka Hayatta dizisi, beklenen reyting başarısını yakalayamayınca ekran yolculuğunu erken noktalama iddialarıyla gündeme geldi. Yönetmen ve senaristin diziden ayrılmasıyla, izleyiciler yapımın devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Doktor: Başka Hayatta dizisi final mi yapıyor, yapımın erken bitiş kararının arkasında hangi nedenler bulunuyor?
DOKTOR DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI?
Dizi, dün akşam ekrana gelen 6. bölümün reyting sonuçlarında Total grubunda 8’inci, AB ve ABC1 kategorilerinde ise 4’üncü sırada yer aldı. Reyting tablosunun netleşmesinin ardından yapım için final kararı alındı.
FİNAL BÖLÜMÜ ÇEKİLMEYECEK
Birsen Altuntaş’ın paylaştığı bilgilere göre ayrıca planlanan bir final bölümü de çekilmeyecek ve dün yayınlanan 6. bölüm dizinin son bölümü olarak kabul edilecek.