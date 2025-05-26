İzmir'in Menemen ilçesinde, düğün salonunun bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemerin üzerlerine devrilmesi sonucu Doktor Mehmet Fatih Baltacı'nın (35) hayatını kaybettiği, eşi Güler Baltacı'nın (35) ise ağır yaralandığı olaya ilişkin gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

DHA'nın haberine göre olayın, Baltacı çiftinin 5 yaşındaki kızlarının anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikten ayrılırken yaşandığı, çiftin yanındaki kızlarının şans eseri yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı.

DEKORATİF KEMER DEVRİLDİ

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Bir anaokulu tarafından velilere yönelik kahvaltı organizasyonu düzenlendi. İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde pratisyen hekim olarak görev yapan Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı da kızlarının anaokulu etkinliğine katıldı. Etkinlik sonrası salondan çıkmak üzere kapıya yönelen çiftin üzerine, bahçe giriş kapısında yer alan dekoratif kemer devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından çıkarılan Baltacı çifti, Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.