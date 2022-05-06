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Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Dr. Strange filmi vizyona girdi mi?

Marvel evreninin sevilen karakteri Doktor Strange yeni filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Sinema severler "Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında filminin konusu ne, oyuncuları kimler?" ve "Dr Strange vizyona girdi mi" gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Dr. Strange filmi vizyona girdi mi?

Avengers önemli karakterlerinden Dr Strange'e İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch can vermektedir. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciden tam not almayı başaran Dr Strange, ilk filmin ardından ikinci filmi Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında oyuncu kadrosu ve konu filmin konusu merak edilip araştırılırken, filmin vizyon tarihi merak konusu oldu. İşte Dr Strange Çoklu Evren Çılgınlığında filmi hakkında merak edilenler...
DOKTOR STRANGE ÇOKLU EVREN ÇILGINLIĞINDA FİLMİN KONUSU NE?
Doktor Strange"in devam filmi olan "Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında", "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok"taki olayların sonrasındaki bir zamanda geçecek. Filmde çoklu evrenlerle ilgili daha çok şey öğreneceğiz.

Orijinal “Örümcek Adam” üçlemesinin yönetmen koltuğunda Sam Raimi, “Doktor Strange” devam filmiyle geri dönüyor. Rachel McAdams, Benedict Wong ve Chiwetel Ejiofor'da kadrodaki isimler arasında.

DOKTOR STRANGE ÇOKLU EVREN ÇILGINLIĞINDA FİLMİN OYUNCULARI KİMLER
Benedict Cumberbatch
Elizabeth Olsen
Rachel McAdams
Benedict Wong
Chiwetel Ejiofor
Xochitl Gomez

DOKTOR STRANGE ÇOKLU EVREN ÇILGINLIĞINDA FİLMİN VİZYON TARİHİ
Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında'nın 6 Mayıs 2022'de vizyona girdi.

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