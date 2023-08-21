Doktoru açıkladı: Real Madrid'e Arda Güler müjdesi!

Fenerbahçe'den rekor bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan ancak yaşadığı talihsiz sakatlık sebebiyle operasyon geçiren Arda Güler için yeni açıklama geldi.

İspanyol basınından Defensacentral'de yer alan habere göre; yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilen 18 yaşındaki yetenekli futbolcunun, beklenenden daha kısa sürede iyileşme gösterdiği ve takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

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Haberde, Türk yıldızın bu kadar çabuk iyileşmesinin beklenmedik bir gelişme olduğu ve teknik direktör Ancelotti'nun bu durumdan mutlu olduğu vurgulandı.