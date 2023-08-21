Doktoru açıkladı: Real Madrid'e Arda Güler müjdesi!
Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'in yolunu tutan ve antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat olan Arda Güler için kulüp doktorlarından müjdeli haber geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'den rekor bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan ancak yaşadığı talihsiz sakatlık sebebiyle operasyon geçiren Arda Güler için yeni açıklama geldi.
İspanyol basınından Defensacentral'de yer alan habere göre; yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilen 18 yaşındaki yetenekli futbolcunun, beklenenden daha kısa sürede iyileşme gösterdiği ve takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.
Haberde, Türk yıldızın bu kadar çabuk iyileşmesinin beklenmedik bir gelişme olduğu ve teknik direktör Ancelotti'nun bu durumdan mutlu olduğu vurgulandı.
"BOĞA GİBİ"
Ayrıca haberde kulüp doktorlarının, Arda Güler hakkındaki "Çok çabuk iyileşiyor. Boğa gibi..." ifadelerine de yer verildi.
NELER YAŞANDI?
Arda Güler, takımının ABD kampında menisküs sakatlığı yaşamış ve kampı yarıda bırakıp Madrid'e tedavi olmak için erken dönmüştü. Yapılan tetkikler sonrası Madrid sağlık ekibi, genç yıldız için ameliyat kararı vermişti.
AMELİYAT OLDU
Eflatun-beyazlılar, 18 yaşındaki milli futbolcumuzun başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.