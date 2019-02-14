Jandarmanın geleceğini duyunca kaçtılar

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bolu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir dekorasyon mobilya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dekorasyon mobilya fabrikası yetkilileri Bolu’dan Bursa’nın Gemlik İlçesi’ne 95 bin lira değerinde köknar cinsi kereste göndermek için sosyal medya sitesinde nakliyecilerin bulunduğu bir gruba ilan verdi.
İHA'nın haberine göre, ilanı gören ve kendini Fatih Keskin olarak tanıtan bir şahıs, Kızılcahamam’da olduğunu ve keresteleri uygun fiyata Gemlik’e götürebileceğini söyledi. Şahsın saat 17.30’da fabrikaya gelmesinin ardından fabrika yetkilileri Gemlik’e gidecek olan malı tıra yükledi.
E-DEVLET'TEN YAPILAN FİRMA SORGUSU DOLANDIRICILIĞI ORTAYA ÇIKARDI
Kerestelerin tıra yüklenmesi sırasındaki hareketlerinden ve fabrikaya söylediği saatten daha geç gelmesinden şüphelenen fabrika sorumlusu Akif Akca, tır fabrikadan çıkmadan önce ofisine giderek E-Devlet üzerinden firma sorgulaması yaptı. Ruhsat üzerinde bulunan TC kimlik numarasıyla, kendini Fatih Keskin olarak tanıtan kişinin verdiği TC kimlik numarası birbirini tutmayınca firma yetkilileri durumdan şüphelenerek olay yerine jandarma ekiplerini çağırdı.
JANDARMANIN GELECEĞİNİ DUYAN DOLANDIRICILAR KAÇTI
Akca, tır şoförüne de jandarma ekiplerinin geleceğini ve beklemeleri gerektiğini söyledi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ile birlikte tırın yanına giden Akca, kendini Fatih Keskin olarak tanıtan şoförün ve yanında bulunan kişinin kaçtığını fark etti. Dolandırıcı oldukları anlaşılan şüphelilerin geldikleri tır üzerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, tırın çalıntı olduğu ve şahsın da sahte kimlik kullandığını tespit etti. Tır, dorsesine yüklenen kerestelerin indirilmesinin ardından yediemin otoparkına çekildi. Dolandırıcı oldukları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
"HAREKETLERİNDEN VE SÖZÜNDE DURMAMASINDAN RAHATSIZ OLDUK"
Şüphesi ile sorumlu olduğu firmayı büyük zarardan kurtaran Akif Akca ise olay sonrası yaşadıklarını anlattı. Şüphelilerin hareket ve sözlerinden rahatsız olduklarını söyleyen Akca, "Nakliyeciler sitesi paylaşım grubundan Gemlik’e bir tır kereste yükümüz olduğunu söyledik. Gelen telefonlarla bir tırla anlaştık. Tırcı arkadaş saat 16.00’da burada olacağını söyledi. Yükleyip, Gemlik’e yükümüzü bırakabileceğini söyledi. Yalnız 16.00’da burada olması gerekirken, 17.30’da buraya gelince, saatinde geç olması sebebiyle adamın hareketlerinden, sözünde durmamasından rahatsız olduk" dedi.
DORSENİN BABALARINI SÖKEMEDİ, GERÇEK E-DEVLET SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI
Yükleme sırasında yaşananların şüphelerini iyice arttırdığını söyleyen Akca, "Daha sonra 'tırın kapaklarını açalım hemen yükleyelim' dedik. Kapakları açtı, dorsenin babalarını falan sökmeyince iyice şüphelendik. Evrak prosedürünü tamamladık, malımızı yükledik. Çadırını çekti, tam çıkacakken, bu adamın hareketlerini sevmedik. Muhasebeci arkadaşa, ‘evraklarını düzgünce aldık mı?’ dedim. O da ‘aldık’ dedi. Ofislere çıktık. E-Devlet’ten firma sorgulama ekranına girdik. Sorgulama yaptığımızda, şahsın ismini TC kimlik numarasıyla girdiğimizde şoför göründü ama ruhsat üzerindeki TC kimlik numarasıyla girdiğimizde kimseyi bulamadık. Daha sonra muhasebeciyle de bu durumu teyit ettik" diye konuştu.
DURUM JANDARMAYA BİLDİRİLİNCE DOLANDIRICILAR ARKALARINA BAKMADAN KAÇTI
E-Devlet sorgusu sonrası malı göndermeme kararı alarak jandarmaya haber verdiklerini belirten Akca, "Teyit ettikten sonra arkadaşı tekrar yukarı çağırdık ve ‘Senin kayıtların çıkmıyor. Seni bu şekilde buradan gönderemem. Bizim jandarmaya bilgi vermemiz gerekiyor’ dedim. O da, ‘Tamam abi problem yok, sen jandarmaya bilgi ver’ dedi. Biz jandarmaya bilgi verdik. 'Bekçi kulübemize geçin size çay ısmarlayalım. Jandarma gelsin, sorgulasın. Problem yoksa biz sizi gönderelim' dedik. Ben lavaboya girip çıktıktan sonra tırcı ve yanında bulunan arkadaşın tıra bindiğini düşündük. Bir baktık ki arabanın içinde kimse yok. Jandarma tırı inceledi. Tırın çalıntı olduğu, şahsın da sahte olduğu anlaşıldı. Jandarma gerekli işlemleri yaptı. Tırı yediemine kaldırarak işlemler bitti” şeklinde konuştu.
95 BİN TL'LİK MALI SON ANDA KURTARDILAR
Mağdur olmaktan son anda kurtulduklarını ve herkesin dikkat etmesi gerektiğini belirten Akca, “Malımız çalınıyordu son dakikada Allah’ın bize lütfuyla malımız bizde kaldı. Hırsızlık engellenmiş oldu. Herkes dikkat etsin. Bütün prosedürü yerine getirmek lazım iş yaparken. Yoksa başınıza büyük işler gelebiliyor. Biz mağdur olmaktan son anda kurtulduk. Allah kimsenin başına vermesin. Yaklaşık 95 bin liralık, 60 metreküp civarında bir malzeme vardı” şeklinde konuştu.
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