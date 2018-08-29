İlginç olay, İzmir'in Karabağlar ilçesinde 15 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında yaşandı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, kızı ile birlikte alışverişe giden 57 yaşındaki ev hanımı K.A. işlerini bitirdikten sonra evine döndü. Yatak odasına gidip kıyafetlerini değiştirmeye hazırlanan kadın çekmecelerin açılıp karıştırılmış olduğunu fark etti.



Eve hırsız girdiğini anlayan kadın, elbise dolabını açtığında ise kadın hırsızla burun buruna geldi. Büyük şok yaşayan kadın çığlık atarken, annesinin sesini duyan genç kız yatak odasına koştu. Anne-kız, kadın hırsızı etkisiz hale getirmeyi başardı. Ardından 155'i arayarak durumu polise bildirdiler.



Kısa sürede olay yerine gelen Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 37 yaşındaki hırsızlık zanlısı F.L'yi gözaltına aldı. Laçin'in daha önceden 9 ayrı hırsızlık suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

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