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Dolar 19 liranın üzerini gördü

Dolar sabah saatlerinde 19 liranın üzerini görerek yeni tarihi zirvesine yükseldi

Dolar rekor kırdı
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HABERTURK.COM

Dolar sabah saatlerinde ani bir hareketler 19.01 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Dün ABD'de ocak ayında yıllık enflasyonunun yüzde 6.4 olduğu açıklandı. Enflasyon böylece yüzde 6.2'lik piyasa beklentisinin üzerinde geldi.

Enflasyonun beklentileri aşmasıyla Fed'in sıkılaşma adımlarından tahmin edilenden daha uzun sürede vazgeçebileceğine yönelik beklenti yükseldi. Söz konusu veri öncesi 102.72 seviyesinde bulunan dolar endeksi 103.41'e çıktı.

Euro/dolar paritesi ise yaklaşık yüzde 0.4'lük düşüşle 1.07'ye geriledi.

Dolar küresel olarak güçlenirken sabah saatlerinde piyasa açılışı öncesi dolar/TL'de de sert bir hareket yaşandı.

Dolar/TL dünü 18.84'ten tamamlamıştı. Sabah saatlerinde de bu seviyeye yakın bir seyir izlerken hızlı bir yükselişle 19.01'in üzerini gördü. Ardından 18.85'e geriledi.

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