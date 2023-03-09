Piyasalarda Powell rüzgarı

Küresel piyasalara son 2 günde Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato Bankacılık Komisyonu'nda yaptığı açıklamaları damga vurdu. Powell sunumunun ilk gününde beklentilerden çok daha 'şahin' açıklamalar yaparken dün bir nebze daha ihtiyatlı konuştu. Yine de 2 günün ardından 22 Mart'ta faiz kararını açıklayacak Fed'e yönelik beklentilerde önemli değişimler yaşandı.

Powell buradaki sunumunun ilk gününde Fed'in son veriler ışığında faizi muhtemelen beklenenden daha fazla artırması gerekeceğini belirtti. Fed olarak 'daha büyük adımlar atmaya' hazır olduklarını ifade eden Powell "Son ekonomik veriler beklenenden güçlü geldi. Bu nihai faiz oranlarının önceden öngörülenden daha yüksek olabileceğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı. Powell bu adımlardan birisinin yetkililerin daha önceden belirttiği 25 baz puanlık artırımlardan daha yüksek orandaki artırımlara dönülmesi olabileceğini sözlerine ekledi.

Powell dün devam eden sunumunda ise verilerin bütününün daha hızlı sıkılaşmanın gerekli olduğunu göstermesi halinde faiz artışlarının hızını artırmaya hazır olduklarını yineledi ve "Bu konuda alınmış bir karar olmadığını vurguluyorum" açıklamasında bulundu.

25 YERİNE 50 BAZ PUANLIK ARTIRIM FİYATLANIYOR

Powell'ın bu açıklamaları öncesinde Fed'den 22 Mart'ta büyük oranda 25 baz puanlık bir faiz artırımı bekliyordu. Ancak açıklamaların ardından 50 baz puanlık artırım fiyatlanmaya başladı. Güncel veri ve açıklamaları hesaba katarak Fed'in para politikası kararlarını tahmin etmek için oluşturulan CME FedWatch Tool'da açıklamalar öncesinde 25 baz puanlık artırıma yüzde 69, 50 baz puanlık artırıma ise yüzde 31 ihtimal veriliyordu. Açıklamaların ardından ise bugün itibarıyla 50 baz puanlık artırım olasılığı yüzde 76.4'e yükselirken 25 baz puanlık artırım ihtimali yüzde 23.6'ya geriledi.

ABD TAHVİL GETİRİLERİ YÜKSELDİ

Powell'ın açıklamaları öncesinde ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3.94 seviyesinde bulunuyordu. Açıklamalar esnasında yüzde 4'ün üzeri görüldü ardından yüzde 3.99'a çekilme yaşandı. 2 yıllık Hazine tahvilinin getirisi ise açıklamalar sonucunda yüzde 4.91'den yüzde 5.06'ya yükseldi.

DOLAR ENDEKSİNDE TIRMANIŞ

Bu gelişmeler doların küresel olarak güçlenmesine yol açtı. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi Powell'ın açıklamaları öncesinde 104.6 seviyesinde bulunuyordu. Dolar endeksi 105.8'i görmesinin ardından bu sabah itibarıyla 105.6 civarında dengelendi. Yani dolarda küresel olarak yüzde 0.95'lik bir değer kazancı yaşandı.

Bunun etkileri Euro/dolar paritesinde de görüldü. Pazartesi günü 1.07'yi zorlayan Euro/dolar bu sabah 1.0556'dan işlem gördü.

ALTINDA GERİLEME

Güçlenen doların altın fiyatlarına etkisi ise negatif oldu. Altının ons fiyatı pazartesi günü uluslararası piyasalarda 1.846 dolardan işlem görüyordu. Ons fiyatı dün 1.810 dolara kadar gerilemesinin ardından bu sabah itibarıyla 1.810 dolardan işlem gördü. Yurtiçinde ise gram altın fiyatı 1.121 liradan 1.104 liraya çekildi.

KRİPTO PARALAR YARA ALDI

ABD varlıklarındaki yükseliş kripto para piyasasında da satışlara yol açtı. Powell'ın açıklamaları öncesinde Bitcoin 22.350 doların üzerinde seyrediyordu. Dün gün boyunca Bitcoin 22.000 doların üzerine tutunmaya çalıştı. Ancak dün gece saatlerinde bu kritik seviye aşağı yönlü kırıldı. Bu sabah itibarıyla Bitcoin günlük yüzde 1.1'lik değer kaybıyla 21.775 dolardan işlem gördü. Benzer şekilde Ethereum da Powell'ın açıklamalarının etkisiyle 1.575 dolardan 1.538 dolara geriledi.

TL'DE SINIRLI ETKİ

Yurtiçinde ise Powell'ın açıklamalarının kur üzerindeki etkisi sınırlı oldu. Açıklamalar öncesinde dolar/TL 18.92 civarında bir seyir izliyordu. Bu sabah ise dolar 18.95 lirayı gördü. Euro/TL ise parite etkisiyle 10.15'ten 20.01'e geriledi.

WELLS FARGO'DAN SEÇİM SENARYOLARI

ABD'li finans devi Wells Fargo Türkiye'de yaklaşan seçimlere yönelik 2 farklı senaryonun yer aldığı bir değerlendirme raporu yayınladı.

Raporda 'temel senaryonun' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi üzerine kurulduğunu belirten Wells Fargo analistleri "Ekonomideki sıkıntılar ve deprem sebebiyle yaşanan yeni sorunlara rağmen Erdoğan'ın mali desteklerle yeterli desteği elde edebileceğini düşünüyoruz. Mali destekler ekonomik durumda düzelme ve seçmende uzun vadeye ilişkin iyimserlik sağlayabilir. Buna rağmen bu senaryonun gerçekleşme olasılığında da düşüş olduğunu ve rejim değişikliği ihtimalinin arttığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAZANIRSA BEKLENTİLER

Raporda bu değerlendirmelerin ardından iki farklı senaryoda piyasalarda yaşanabileceklere dair öngörüler paylaşıldı. Wells Fargo analistlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazandığı senaryonun gerçekleşme ihtimali yüzde 55-60 aralığında. Bu senaryoda 2. çeyrek sonuna kadar döviz piyasasındaki müdahalelerle doların 19 lira civarındaki sabit seyrinin devam edeceği öngörüldü. Ancak daha uzun vadede döviz rezervlerindeki düşüşün ve para politikasında değişim olmamasının etkisiyle TL'nin 2023'ün ikinci yarısı ve 2024'te değer kaybetmesi bekleniyor. Söz konusu senaryoda Wells Fargo dolar/TL'nin yılın son çeyreğinde 19.5'e, 2024 ortasında ise 20'ye yükselmesini bekliyor.

MİLLET İTTİFAKI KAZANIRSA BEKLENTİLER

Millet İttifakı'nın seçimi kazandığı 'rejim değişikliği' senaryosunda ise farklı tahminler yer alıyor. Banka analistleri bu durumda 2023'ün 2. çeyreğinin sonunda kadar daha güvenilir ve geleneksel bir politika uygulanacağı beklentisiyle TL'nin yüzde 20 değer kazanacağını öngörüyor. Daha uzun vadede ise bağımsız hareket edecek TCMB'nin sıkı para politikası uygulaması ve muhtemelen reel olarak pozitif faiz oranına geçilmesiyle TL'deki değer kazancının devam etmesi bekleniliyor. TL varlıklarına sermaye akışının artacağının tahmin edildiği bu senaryoda doların 2023'ü 15 liradan tamamlaması 2024 ortasında ise 14 liraya düşmesi bekleniyor.