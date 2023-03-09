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ABD'li finans devi Wells Fargo Türkiye'de yaklaşan seçimlere yönelik 2 farklı senaryonun yer aldığı bir değerlendirme raporu yayınladı.

Gelişmekte olan ülkelerde yerel politik gelişmelerin ekonomi ve finansal piyasaların yönünde son derece etkili olabildiği belirtilen raporda "Belki de Türkiye siyasetin ekonomik refah ve finansal piyasaları nasıl etkilediğine dair en iyi örneklerden birisidir. Yıllarca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkisiyle ortaya çıkan merkez bankası bağımsızlığının eksikliği, GSYH büyümesine odaklı ekonomik politikalar ve geleneksel olmayan para politikası TL'de sürekli ve büyük ölçekli değer kaybına yol açtı. Ayrıca ulusal finansman maliyetini yükseltti. Bunun sonucu yüksek enflasyon, hanehalkı alım gücünde düşüş ve düşük büyüme yaşandı. Türkiye siyasetin aşağı çektiği tek ülke değil ancak yaklaşan genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'nin ekonomik görünümünde dramatik değişikliklere yol açabilir" değerlendirmesi yer aldı.

Raporda 'temel senaryonun' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi üzerine kurulduğunu belirten Wells Fargo analistleri "Ekonomideki sıkıntılar ve deprem sebebiyle yaşanan yeni sorunlara rağmen Erdoğan'ın mali desteklerle yeterli desteği elde edebileceğini düşünüyoruz. Mali destekler ekonomik durumda düzelme ve seçmende uzun vadeye ilişkin iyimserlik sağlayabilir. Buna rağmen bu senaryonun gerçekleşme olasılığında da düşüş olduğunu ve rejim değişikliği ihtimalinin arttığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAZANIRSA BEKLENTİLER

Raporda bu değerlendirmelerin ardından iki farklı senaryoda piyasalarda yaşanabileceklere dair öngörüler paylaşıldı. Wells Fargo analistlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazandığı senaryonun gerçekleşme ihtimali yüzde 55-60 aralığında. Bu senaryoda 2. çeyrek sonuna kadar döviz piyasasındaki müdahalelerle doların 19 lira civarındaki sabit seyrinin devam edeceği öngörüldü. Ancak daha uzun vadede döviz rezervlerindeki düşüşün ve para politikasında değişim olmamasının etkisiyle TL'nin 2023'ün ikinci yarısı ve 2024'te değer kaybetmesi bekleniyor. Söz konusu senaryoda Wells Fargo dolar/TL'nin yılın son çeyreğinde 19.5'e, 2024 ortasında ise 20'ye yükselmesini bekliyor.

MİLLET İTTİFAKI KAZANIRSA BEKLENTİLER

Millet İttifakı'nın seçimi kazandığı 'rejim değişikliği' senaryosunda ise farklı tahminler yer alıyor. Banka analistleri bu durumda 2023'ün 2. çeyreğinin sonunda kadar daha güvenilir ve geleneksel bir politika uygulanacağı beklentisiyle TL'nin yüzde 20 değer kazanacağını öngörüyor. Daha uzun vadede ise bağımsız hareket edecek TCMB'nin sıkı para politikası uygulaması ve muhtemelen reel olarak pozitif faiz oranına geçilmesiyle TL'deki değer kazancının devam etmesi bekleniliyor. TL varlıklarına sermaye akışının artacağının tahmin edildiği bu senaryoda doların 2023'ü 15 liradan tamamlaması 2024 ortasında ise 14 liraya düşmesi bekleniyor.