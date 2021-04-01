AA

Yatırımcıların ve birikim yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği Dolar ve Euro kurlarındaki yükseliş sürüyor. TCMB Başkanı değişikliği Dolar ve Euro kurunu hareketlendirdi. Ekonomi dünyasının gözleri Dolar ve Euro kuruna çevrildi. Yeni haftaya 8 TL'nin üzerinde başlayan Dolar kuru ve Euro kuru merak ediliyor. 1 Nisan 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 1 Nisan 2021 Gün sonu Dolar, Euro kuru...

DOLAR KAÇ TL OLDU?

TCMB'de yaşanan değişim sonrası sert dalgalanan dolar/TL dün güne 8.33'ten başlayıp 8.40'ı test ettikten sonra 8.25'li seviyelere kadar inerek günü düşüşle kapattı.

1 Nisan sabahı DOLAR kuru 8.27'li seviyelerden işlem görerek başlasa da öğlene doğru 8.15'in altına düştü. 8.11'e kadar geriledi, ardından 8.13'ünn üzerine çıktı.

Bir süredir yükselişte olan 93.5'u aşan dolar endeksinde ise Biden'ın 2.3 trilyon dolarlık altyapı yatırımlarıyla 93'e kadar çekilme görüldü.

EURO KAÇ TL OLDU?

Bu arada Borsa İstanbul'da da hızlı bir yükseliş yaşandı. BIST 100 endeksinde yükseliş 15.00 itibarıyla yüzde 2''yi aştı. BIST Bankacılık endeksindeki yükseliş ise yüzde 3'ü buldu.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Yaşanan görev değişimi piyasalarda Merkez'in faiz politikasında da değişim yaşanabileceği şeklinde yorumlandı. Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte piyasalar görev değişimi sonrası ilk fiyatlamayı dün gece görece düşük hacimli piyasada yaptı. Dolar TL kuruda Asya piyasalarında yaşanan hareketliliğin ardından yükselişe geçti.