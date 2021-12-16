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Bugün tüm gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı faiz kararında olacak.

Merkez'den 100 baz puanlık faiz indirimi beklenirken, dolar güne 14.85 liradan başladı. Sabah saatlerinde 14.90 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Yapılan piyasa anketleri ve finansal kuruluşların açıklamalarında 100 baz puanlık indirim beklentisi öne çıksa da 200-300 baz puanlık indirim bekleyenler de mevcut.

Dolayısıyla indirim gelip gelmeyeceği, gelirse ne oranda geleceği, bugün kurun seyrinde etkili olacak.

FED'DEN SÜRPRİZ GELMEDİ

Bu arada dün akşam ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. 2022 ve 2023 için üç faiz artışı beklentisi öne çıktı. Varlık alımında azaltım ikiye katlanarak 30 milyar dolar olarak belirlendi. Fed, enflasyonda artışın geçici olduğu ifadesinden vazgeçti. Atılan sıkılaştırma adımı ve verilen mesajlar genel olarak beklentiler dahilinde olduğu için dolarda önemli bir harekete yol açmadı.