Dolar haftaya hareketli başladı Serbest piyasada dolar ve Euro'nun haftaya nasıl başladığı belli oldu. Buna göre dolar 32,7620 liradan, Euro 35,2360 liradan haftaya başladı

Anadolu Ajansı Giriş: 01.07.2024 - 09:02 Güncelleme: 01.07.2024 - 09:03 facebook

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