Dolar - TL kurunda Perşembe günü yaşanan atağın ardından Cuma günü sert düşüşler görüldü. Cuma günü 6,80 TL'nin üzerinde ,işlem gören dolar - TL kuru Cuma günü 6,50 TL'nin altını test etti. Peki bugün yani 2 Eylül Pazar günü Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Sterlin ne kadar? İşte güncel ve anlık dolar kuru...

Haftanın ilk gününü yüzde 1.22 yükselişle 91 bin 284 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) günlük yüzde 2.69 yükselişle 93 bin 739 puana yükseldi. BIST Bankacılık Endeksi yüzde 3.37 yükselişle 101 bin 904 puana yükseldi. 10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.87 düşüşle yüzde 21.76 düzeyine çekildi.

Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Sterlin ne kadar?



- dolar en düşük 6,3926 ve en yüksek 6,7895 lirayı gördükten sonra 6.50 - 6.60 lira aralığında,

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- euro en düşük 7,4636 ve en yüksek 7,9260 lirayı gördükten sonra 7.50 - 7.75 lira aralığında,

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DOLARIN EGEMENLİĞİNE SON VERMEMİZ GEREKİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Hyatt Otel'de düzenlenen "Türkiye-Kırgızistan İş Forumu"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Döviz kurundaki hareketliliğe değinen Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

Bizler artık aramızda yerli ve milli parayı kullanmak suretiyle doların egemenliğine bir defa yavaş yavaş son vermemiz gerekiyor. Ülkeler, firmalar ve tüccarlar sadece ticaretin doğasında bulunan sıkıntıları aşmakla yetinmiyor aynı zamanda kur baskısı gibi dolara bağımlılığı getirdiği zorluklarla da karşılaşıyor. 'Ticareti kolaylaştırdığı' iddiasıyla kurulan bu sistem, artık küresel serbest ticaretin en büyük ayak bağı haline dönüşmeye başlamıştır.

Türk milleti nasıl 15 Temmuz gecesi sokaklarda darbecilerin silahlarına karşı koymuşsa, onların iplerini ellerinde tutanların ekonomi silahlarına da teslim olmayacaktır. Türkiye ekonomisinin bu süreçten güçlenerek çıkacağından kimsenin şüphesi olmasın. Kur baskısı ve dolar bağımlılığı sorunu sadece bizim meselemiz değildir.

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